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Коммунальщикам дали срок на то, чтобы подтянуться. Муниципальные организации могут прийти на смену частным

На вчерашнем рабочем совещании в администрации Самары в очередной раз обсуждалась деятельность организаций, ответственных за содержание многоквартирных домов.

В частности, речь шла о том, как можно повысить их эффективность при выполнении сезонных работ - очистке кровель, придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега.

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Вячеслава Коновалова, сейчас все обслуживающие организации Самары - управляющие компании, товарищества собственников и жилищные кооперативы - имеют на вооружении 260 единиц техники - собственной и привлекаемой по договорам аренды. Штат дворников укомплектован на 74 процента. Причем, по словам Коновалова, у частных управляющих компаний спецтехники меньше, чем у муниципальных, - в пересчете на количество обслуживаемого жилья. Как результат - они не всегда укладываются в нормативные сроки, которые отводятся на уборку вверенной территории после снегопадов. В числе отставших, например, по итогам работы в минувшие выходные был назван Промышленный район.

- Два года назад еще можно было поверить в рассказы руководителей управляющих компаний о том, как тяжело работать на этом рынке. Но мы наработали собственную практику, которая говорит о другом, - подчеркнул глава Самары Олег Фурсов. - Создали муниципальные предприятия, у которых получается и обязательства перед жителями выполнять, причем заниматься даже ремонтом фасадов, и зарабатывать деньги на свое развитие - на покупку техники, средств малой механизации, спецодежды.

Кстати, недавно проведенные в Самаре учения, в «легенде» которых значилось обильное выпадение осадков, показали, что некоторые мелкие УК располагают техникой только на бумаге. Об этом, например, сказала руководитель администрации Октябрьского района Алла Волчкова.

Представители управляющих компаний, работающих в районах, принимали участие в совещании по видеосвязи. Обращаясь к ним, мэр сказал, что есть время подтянуться в течение первого квартала этого года. После этого будут сделаны оргвыводы и, не исключено, приняты решения об отзыве лицензий.

По итогам обсуждения Олег Фурсов поручил своему первому заместителю Владимиру Василенко возглавить группу специалистов, которая подготовит предложения по дальнейшему ужесточению требований к УК. На проработку вопроса он дал срок до 25 февраля.

Также мэр добавил, что надо всерьез рассматривать такую вероятность, что горожане все активнее будут отказываться от услуг частных компаний в пользу муниципальных, которые сейчас обслуживают около четверти многоквартирных домов Самары. По его мнению, учредителями таких организаций могут быть и районные администрации. 
Дата: 24 января 2017 , 10:17
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Автор текста: Иван Смирнов
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