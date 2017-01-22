Кольцо на Луначарского, освещение Волжского и Крансоглинского шоссе. На что потратят деньги дорожной госпрограммы в 2017 году?

Как пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на его слова, в текущем году будет выделено 2,3 млрд рублей на ремонт улицы Ново-Садовой, части Московского шоссе, кольцевой развязки на ул. Луначарского и, вероятно, мостовых переходов на дорогах региона.На строительство Фрунзенского моста и дорожное освещение Волжского и Красноглинского шоссе будет потрачено 1,9 млрд рублей бюджетных средств. На проектно-изыскательские работы направят 300 млн рублей .Кроме того, регион получит субсидию в размере 2,3 млрд рублей на модернизацию и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.Как рассказал Иван Пивкин, на развитие пассажирского транспорта Самарской области в 2017 году в бюджете предусмотрено 2 млрд рублей - это оплата проезда льготников, речные перевозки, пригородные перевозки и 47 млн рублей на поддержку региональной авиации. Еще 540 млн рублей предусмотрено на повышение безопасности дорожного движения, а 741 мл рублей будет направлен на строительство метрополитена в Самаре.