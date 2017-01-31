Какие изменения предлагается внести в «Правила благоустройства города»

О необходимости внесения изменений в один из ключевых документов в сфере благоустройства города говорили вчера, 30 января, на рабочем совещании у главы Самары Олега Фурсова. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, необходимость в этом уже назрела. Во-первых, были внесены изменения в действующее законодательство, которые следует учесть в документе. Во-вторых, по этой теме поступил ряд предложений от общественных организаций и хозяйствующих субъектов. В связи с этим и был запущен процесс внесения корректировок.Департамент городского хозяйства уже подготовил свои предложения, однако еще предстоит учесть замечания юристов самарской мэрии, после чего начнется широкое обсуждение документа.В разработанной департаментом новой редакции «Правил благоустройства города» предлагается затронуть сферу обращения с отходами - для того, чтобы привести документ в соответствие с федеральным законодательством. В разделе, касающемся ремонта и содержания внутриквартальных проездов, рекомендуется ввести само определение «внутриквартальный проезд», а также положения, связанные с их ремонтом и содержанием.Предлагается внести корректировки в раздел о содержании территории города в летний и зимний периоды, запретить размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, в арках, в скверах, на береговых линиях.Что касается малых архитектурных форм, то предлагается детально прописать обязанности их владельцев в части содержания и ремонта (проведение осмотра,очистка, окрашивание, промывка и т.д.). Рекомендуется ввести прямые запреты на использование этих объектов не по назначению, наклеивание на них печатной продукции.Отдельный блок изменений посвящен фасадам зданий. В частности, предлагается закрепить обязанность собственников по проведению ремонта и содержанию с указанием периодичности работ. В проекте документа есть и раздел по окраске зданий.Коновалов пояснил, что проект документа в настоящее время находится на доработке. Как только в него внесут корректировки, он будет опубликован на официальном сайте мэрии, а также на интернет-ресурсе департамента городского хозяйства и экологии. Там же будет содержаться информация о том, по какому адресу будут приниматься мнения, замечания и предложения по этой теме от третьих лиц.Олег Фурсов дал поручение вовлечь в обсуждение документа широкий круг людей, в том числе через общественные советы и ТОСы.- Поручаю до 31 марта собрать максимальное количество предложений, очень предметно и детально проработать их все и формализовать в виде проекта конкретных изменений в «Правила благоустройства города». В орбиту обсуждения нужно также включить все департаменты, управления, которые имеют к этому отношение, - сказал глава города.