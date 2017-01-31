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Какие изменения предлагается внести в «Правила благоустройства города»

В ближайшее время в Самаре начнется публичное обсуждение нового варианта «Правил благоустройства города». В документ предлагается внести ряд изменений, которые позволят усовершенствовать принципы содержания объектов инфраструктуры, помогут сформировать благоприятную городскую среду. Что конкретно предлагается поменять и какую роль в этом процессе сыграют жители города - в материале «СГ».

Время пришло

О необходимости внесения изменений в один из ключевых документов в сфере благоустройства города говорили вчера, 30 января, на рабочем совещании у главы Самары Олега Фурсова. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, необходимость в этом уже назрела. Во-первых, были внесены изменения в действующее законодательство, которые следует учесть в документе. Во-вторых, по этой теме поступил ряд предложений от общественных организаций и хозяйствующих субъектов. В связи с этим и был запущен процесс внесения корректировок.

Департамент городского хозяйства уже подготовил свои предложения, однако еще предстоит учесть замечания юристов самарской мэрии, после чего начнется широкое обсуждение документа.

Что предлагается поменять?

В разработанной департаментом новой редакции «Правил благоустройства города» предлагается затронуть сферу обращения с отходами - для того, чтобы привести документ в соответствие с федеральным законодательством. В разделе, касающемся ремонта и содержания внутриквартальных проездов, рекомендуется ввести само определение «внутриквартальный проезд», а также положения, связанные с их ремонтом и содержанием.

Предлагается внести корректировки в раздел о содержании территории города в летний и зимний периоды, запретить размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, в арках, в скверах, на береговых линиях.

Что касается малых архитектурных форм, то предлагается детально прописать обязанности их владельцев в части содержания и ремонта (проведение осмотра,
очистка, окрашивание, промывка и т.д.). Рекомендуется ввести прямые запреты на использование этих объектов не по назначению, наклеивание на них печатной продукции.

Отдельный блок изменений посвящен фасадам зданий. В частности, предлагается закрепить обязанность собственников по проведению ремонта и содержанию с указанием периодичности работ. В проекте документа есть и раздел по окраске зданий.

Слово общественникам

Коновалов пояснил, что проект документа в настоящее время находится на доработке. Как только в него внесут корректировки, он будет опубликован на официальном сайте мэрии, а также на интернет-ресурсе департамента городского хозяйства и экологии. Там же будет содержаться информация о том, по какому адресу будут приниматься мнения, замечания и предложения по этой теме от третьих лиц.

Олег Фурсов дал поручение вовлечь в обсуждение документа широкий круг людей, в том числе через общественные советы и ТОСы.

- Поручаю до 31 марта собрать максимальное количество предложений, очень предметно и детально проработать их все и формализовать в виде проекта конкретных изменений в «Правила благоустройства города». В орбиту обсуждения нужно также включить все департаменты, управления, которые имеют к этому отношение, - сказал глава города. 
Дата: 31 января 2017 , 10:35
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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