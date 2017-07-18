Как в Самаре выполняют послания президента и губернатора

Администрация Самары продолжает исполнять план мероприятий по реализации посланий Президента России и губернатора Самарской области на 2017 год.



Вчера на совещании в мэрии обсудили детали этой работы. Как напомнила руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова, план предусматривает реализацию 99 мероприятий по 10 разделам. Документ затрагивает важнейшие сферы городской жизни.



Развитие жилищного строительства



В этом году ориентир по вводу жилья для Самары - 750 тысяч квадратных метров. Ожидается, что немногим менее 90% придется на многоквартирные дома, остальное - на объекты индивидуального жилищного строительства.



Для переселения граждан из аварийного жилья в этом году муниципалитет закупает 243 квартиры. Подавляющее большинство из них расположено в Крутых Ключах. С 2011 года всего отселено 393 семьи.



Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры



На проведение всех дорожных работ в 2017 году запланировано направить 2,3 млрд рублей. Наиболее крупные объекты - ремонт Южного моста, строительство автомобильных дорог в микрорайоне Волгарь, реконструкция Заводского шоссе. На 10 улицах ведется комплексный ремонт. Картами свыше 100 погонных метров за этот сезон должны быть отремонтированы 23 магистрали, также в плане есть работы по внутриквартальным проездам и малыми картами. Как отметил глава Самары Олег Фурсов, в этом году доля городских дорог, отвечающих нормативным показателям, увеличится до 60%. В 2016-м этот показатель составлял немногим более 42%.



В Самару поставлены 10 трехсекционных трамвайных вагонов. Половина из них уже собрана, начата обкатка, пока - по ночам и без пассажиров.



Развитие системы образования



На средства, выделенные из городского бюджета, идет строительство спортзала для медико-технического лицея, реконструкция корпуса начальных классов для лицея авиационного профиля.



Разработана документация для строительства еще одного детского сада в Крутых Ключах. Такой же объект планируют начать строить в микрорайоне Волгарь.



Повышение стабильности бюджета



Проектно-сметная документация по контрактам дороже 3 млн рублей проходит дополнительный анализ. Своевременное вмешательство позволило не допустить нарушений на 44,7 млн рублей. Выиграно 37 судов по взысканию сумм неосновательного обогащения за незаконное использование земельных участков. В бюджет должно дополнительно поступить 20,9 млн рублей.



Проведен анализ почти 15 тысяч земельных участков. Сведения о допущенных нарушениях направлены в налоговую службу и Росреестр. Ожидается, что гражданам и организациям дополнительно начислят 31,1 млн рублей земельного налога. Межведомственная комиссия по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет добилась того, что организации-должники по налоговым платежам заплатили 23,9 млн рублей.