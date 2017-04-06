К соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды присоединились политические партии

Общей целью всех подписавшихся под этим документом является объединение с целью наведения порядка в городе.



- На сегодняшний день уже 46 организаций поставили подписи под этим документом, - открыл встречу глава Самары Олег Фурсов. – Мы считаем, что это очень важный документ, который определяет отношение горожан, общественных организаций, предприятий и политических партий к тому, как город должен выглядеть. Это наша общая задача, задача, безусловно, не политическая, и она должна касаться каждого человека.



5 апреля к соглашению присоединились ведущие политические партии страны и губернии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, а также «Молодая гвардия».



- Это очень хорошая инициатива, - отметила секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева. – Чтобы помочь городу, нужны не политические или законодательные инициативы, но просто желание людей создать более комфортные условия проживания для себя и тех, кто находится рядом.