К 2018 году в Самаре будет спрос на экскурсоводов и работников общепита

В рамках нее обсуждались вопросы трудоустройства горожан, в том числе инвалидов и подростков. Кроме того, были озвучены итоги профессионального обучения и переподготовки самарцев.Как рассказала Ирина Сефединова, в нынешнем году почти три тысячи работодателей заявили о наличии 43 тысяч вакантных рабочих мест. При этом до конца года были закрыты более половины вакансий. Также Центром занятости населения совместно с Департаментом культуры, туризма и молодежной политики удалось трудоустроить 3480 подростков.Около тысячи жителей города воспользовались помощью Центра занятости населения и получили дополнительное профессиональное образование по специальностям электромонтер, электрогазосварщик, слесарь, швея, повар, бухгалтер и др.Для снижения напряженности на рынке труда в 2016 году Центром было организовано опережающее профессиональное обучение для работников, находящихся под риском увольнения или сокращения. В частности, Центр поддержал «Самарский электромеханический завод», организовав опережающее обучение его сотрудников. Впоследствии предприятие получило крупный заказ и смогло сохранить ценные кадры. Всего в этом мероприятии приняли участие 765 работников шести самарских предприятий.Глава Самары отметил, что благодаря тесному взаимодействию с Центром занятости по программе снижения напряженности на рынке труда сотни людей нашли работу в МП «Благоустройство» и МАУ «Парки Самары». Кроме того, на базе МП «ТТУ» было организовано обучение водителей и технического персонала. Такой возможностью воспользовались не только самарцы, но и жители соседних регионов.Олег Фурсов подчеркнул, что необходимо вести более системную работу с инвалидами и готовить почву для их трудоустройства еще со школьной скамьи.- В Самаре в этом году было трудоустроено 45% людей с ограниченными возможностями здоровья. Это, безусловно, очень хороший показатель, но на этом не стоит останавливаться. Мы должны выстроить для этой категории граждан такую траекторию профориентации, чтобы уже со школы и средних специальных учебных заведений ребята готовились к определенной специальности, - отметил он.Помимо этого, глава города обратил внимание на то, что в связи с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу и Фестиваля болельщиков вырастает потребность в экскурсоводах и работниках общепита, для которых, по его мнению, нужно разработать специальную программу подготовки с обязательным изучением английского языка.