Губернатор поставил задачу активнее приводить в порядок дворы Самары

Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел расширенное совещание с руководителями образовательных, медицинских, культурных и социальных учреждений Самары. Главной темой разговора стали планы по благоустройству города.



Губернатор призвал учителей, врачей, творческую интеллигенцию активнее участвовать в социально-экономическом развитии региона:



- Вы основа, опорная точка власти. Есть много задач, которые нам вместе необходимо решать, чтобы регион развивался дальше. Нужно ликвидировать отставание там, где оно есть, и активно двигаться вперед.



Глава региона подчеркнул, что в современном мире жить одним днем и не думать о будущем - ошибочная позиция:



- Мы отвечаем не только за себя. Поэтому важно понимать, что будет завтра, послезавтра, в каком мире будут жить наши дети и внуки в ближайшие 5-10 лет.



Он отметил, что в последние годы в Самаре произошли значительные изменения. Модернизируются и строятся новые медучреждения, школы, детские сады, спортобъекты, развивается система вузовского образования, улучшается транспортная инфраструктура. Активно готовимся к чемпионату мира по футболу: к концу года будет сдан стадион «Самара Арена», в аэропорту Курумоч откроется новая взлетно-посадочная полоса, приведут в порядок гостевые маршруты, организуют фан-зоны.



Как считает глава региона, сейчас необходимо уделить повышенное внимание благоустройству дворовых территорий:



- В Самаре пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала, и многие болельщики предпочтут не дорогие гостиницы, а обратят внимание на съемные квартиры. То, что они могут увидеть вне гостевых маршрутов, может серьезно подпортить имидж Самары в глазах туристов. Нам необходимо навести элементарный порядок в подъездах, во дворах. При этом комфортные условия мы должны создавать не только в преддверии чемпионата мира по футболу. Это нужно нам самим, нашим детям и внукам.



Таким образом, одна из важнейших задач на ближайшее время - на уровне микрорайонов, дворов, подъездов выбрать активных и неравнодушных людей, которые станут связующим звеном между жителями и властью. Они смогут грамотно защищать интересы своей территории и мобилизовать жителей на решение поставленных задач. Это, по словам губернатора, станет практическим результатом реформы местного самоуправления. Проводниками этих идей должны стать, в том числе, и те, кто по долгу службы ежедневно общается с большим количеством людей, - педагоги, медики, деятели культуры.



- Во многом успех зависит от вас. Без вашего участия многие вопросы невозможно решить. Нам необходимо создать задел на будущее. В дальнейшем, опираясь на это, мы сможем еще много полезного сделать для социально-экономического развития. Каждый, кто примет в этом участие, будет испытывать настоящую гордость за Самару, - сказал губернатор.



Он также напомнил, что правительство региона ведет планомерную работу по сокращению управленческих расходов, и рассказал о сути недавних изменений по перераспределению социальной поддержки в пользу тех, кому сейчас труднее всего. Акцент в этой работе делается на принципах адресности и нуждаемости.



Николай Меркушкин, ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:



• Нам необходимо навести элементарный порядок в подъездах, во дворах. И комфортные условия мы должны создавать не только в преддверии чемпионата мира по футболу. Это нужно нам самим, нашим детям и внукам. Одна из основных задач на ближайшее время - на уровне микрорайонов, дворов, подъездов выбрать активных и неравнодушных людей, которые станут связующим звеном между жителями и властью.