Губернатор Николай Меркушкин поручил сократить средства на содержание управленческого аппарата

Вчера в правительстве Самарской области прошло совещание под председательством главы региона Николая Ивановича Меркушкина. Тема - сокращение бюджетных расходов. Эта задача исходит из федерального центра, президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает необходимость оптимизации расходов в органах власти, в том числе и на управленческий аппарат.



На встречу были приглашены главы и другие представители всех муниципалитетов области, а также внутригородских районов, министерств и ведомств разных уровней. Основной вопрос повестки дня продиктован сложной экономической ситуацией, сложившейся в стране и как следствие - в области. Один из способов решения проблем - сокращение бюджетных расходов, и в первую очередь - на содержание органов власти.



Глава региона сообщил собравшимся, что в ближайшее время до всех администрации на местах будут доведены ориентировочные цифры по сокращению штатов, а также по исполнению ряда экономических показателей. В случае невыполнения территориями этих поручений их финансирование из областного бюджета будет пересмотрено в сторону понижения.



Работа по оптимизации раходов на содержание аппарата уже ведется. Данные на этот счет в своем докладе привел вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. Так, на 15% по сравнению с прошлым годом уменьшатся расходы на содержание государственных учреждений Самарской области, что составит 134 млн рублей. Сокращение фонда оплаты труда в органах исполнительной власти и госорганах на 10% даст экономию в 300 млн рублей (это будет уже второе сокращение за

последние два года). Ликвидация вакансий на этом же уровне высвободит еще 22 млн рублей. Оптимизация автопарка на 34 единицы и транспортного обеспечения государственных и гражданских служащих области даст бюджету 8 млн рублей.



С целью экономии средств пройдет реорганизация некоторых подразделений и учреждений. Например, губернская Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники будет присоединена к региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, ликвидируется ряд областных учреждений. В том числе, например, региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.



Областная представительная власть также включена в процесс оптимизации расходов. Об этом в своем докладе рассказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.



На местном уровне



- Расходы на муниципальное управление по сравнению с 2016 годом будут уменьшены на 1,870 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Овчинников. - Это будет достигнуто благодаря сокращению численности штатов, имеющихся вакансий, фонда оплаты труда, оптимизации других расходов. Планы по сокращению трат по этим направлениям все муниципалитеты должны представить до 6 февраля 2017 года.



Администрации Самары рекомендовано сократить расходы на содержание органов местного самоуправления, включая районные администрации и учреждения, выполняющие управленческие функции, до 1 млрд 226 млн рублей.



Губернатор подчеркнул, что дефицит бюджета никак не должен отразиться на реализации социальных программ, напротив, сэкономленные средства в первую очередь будут направлены на оказание помощи наиболее нуждающимся гражданам. Эти выплаты связаны со значительными бюджетными расходами. Кстати, стоит вспомнить, что доля затрат на меры соцподдержки

в Самарской области одна из самых высоких в ПФО. Также глава области отметил, что работа по оптимизации расходования бюджетных средств находится в активной стадии - несмотря на то, что многое уже сделано, этот процесс будет продолжен на всех уровнях.



ФАКТ:



Расходы на содержание муниципальных учреждений по области будут сокращены не менее чем на 19%, исключая учреждения образования, культуры, спорта и МФЦ. Эти меры позволят сохранить в бюджете не менее 700 млн рублей.



2,8 млрд рублей будет сэкономлено благодаря сокращению расходов на государственное и муниципальное управление в регионе.



Николай Меркушкин, ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:



• Самый эффективный метод экономии бюджетных средств - это сокращение управленческого аппарата, который по мере роста начинает не выполнять прямые функции, а работает сам на себя. Уже к началу февраля по всем ведомствам должно быть подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе и заработной платы сотрудников органов власти.



Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:



• Администрация Самары на протяжении двух лет проводит поступательную политику по сокращению издержек, поиску дополнительных источников дохода бюджета, оптимизации штатной численности, повышению финансовой дисциплины и прозрачности конкурсных процедур. Безусловно, эта работа проводится не только органами местного самоуправления, но и предприятиями и учреждениями бюджетного сектора. Особое значение решение задачи по максимальной активизации всех ресурсов приобретает в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу. Сейчас все силы и ресурсы направлены на строительство объектов спортивной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и реконструкцию общественных зон. Курс на мобилизацию, заданный губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Следуя этому курсу, приложим максимум усилий, чтобы качественно подготовить город к предстоящему мировому первенству.