Губернатор: "В Тольятти нам предстоит провести большой объем работ по строительству дорог и благоустройству города"
Вчера на пленарном заседании Тольяттинской городской думы стало известно имя нового главы города. Им стал директор Самарского филиала «Энергосбыт Плюс» Сергей Анташев.
Главу города избрали по результатам конкурса. Кандидатов отбирала специально созданная комиссия под председательством губернатора Николая Меркушкина, после чего из уже представленных депутатам претендентов дума утвердила нового руководителя Тольятти.
Вручив Сергею Анташеву знак главы города, председатель Тольяттинской думы Дмитрий Микель подчеркнул, что выборы были открытыми, прозрачными и прошли в честной борьбе.
- Кандидаты находились в равных условиях, и все требования конкуренции были выдержаны, - сказал он.
Поздравляя нового главу, Николай Меркушкин отметил, что наступил очень важный этап работы власти в Тольятти.
- Когда стоял вопрос, каким должен быть глава города, я сказал, что на данном этапе это должен быть человек, который всю свою жизнь посвятит городу и будет считать это главным делом жизни. Необходимо, чтобы абсолютное большинство тольяттинцев объединились и очень активно начали работать. А правительство региона вас поддержит. Уверен, что сейчас начнем значительно быстрее решать проблемы города. В этом году в Тольятти нам предстоит провести большой объем работ по строительству дорог и спортивных комплексов, благоустройству, - отметил глава региона.
Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов подчеркнул, что выборы нового главы Тольятти стали историческим для города решением.
- Тольятти имеет огромное значение для Самарской области и для страны в целом. Этим объясняется внимание, которое губернатор как высшее должностное лицо региона уделяет проблемам развития города, отстаиванию его интересов на федеральном уровне. И те федеральные программы, которые приняты именно ради Тольятти лишний раз говорят об этом. Опыт Сергея Александровича Анташева, а также поддержка депутатского корпуса и общественности Тольятти, помогут решить задачи, стоящие сегодня перед городом, - сказал спикер губдумы.
К поздравлениям присоединился и председатель Общественной палаты при думе Тольятти Виталий Гройсман. По его мнению, новый глава города справится со всеми поставленными задачами.
Главу города избрали по результатам конкурса. Кандидатов отбирала специально созданная комиссия под председательством губернатора Николая Меркушкина, после чего из уже представленных депутатам претендентов дума утвердила нового руководителя Тольятти.
Вручив Сергею Анташеву знак главы города, председатель Тольяттинской думы Дмитрий Микель подчеркнул, что выборы были открытыми, прозрачными и прошли в честной борьбе.
- Кандидаты находились в равных условиях, и все требования конкуренции были выдержаны, - сказал он.
Поздравляя нового главу, Николай Меркушкин отметил, что наступил очень важный этап работы власти в Тольятти.
- Когда стоял вопрос, каким должен быть глава города, я сказал, что на данном этапе это должен быть человек, который всю свою жизнь посвятит городу и будет считать это главным делом жизни. Необходимо, чтобы абсолютное большинство тольяттинцев объединились и очень активно начали работать. А правительство региона вас поддержит. Уверен, что сейчас начнем значительно быстрее решать проблемы города. В этом году в Тольятти нам предстоит провести большой объем работ по строительству дорог и спортивных комплексов, благоустройству, - отметил глава региона.
Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов подчеркнул, что выборы нового главы Тольятти стали историческим для города решением.
- Тольятти имеет огромное значение для Самарской области и для страны в целом. Этим объясняется внимание, которое губернатор как высшее должностное лицо региона уделяет проблемам развития города, отстаиванию его интересов на федеральном уровне. И те федеральные программы, которые приняты именно ради Тольятти лишний раз говорят об этом. Опыт Сергея Александровича Анташева, а также поддержка депутатского корпуса и общественности Тольятти, помогут решить задачи, стоящие сегодня перед городом, - сказал спикер губдумы.
К поздравлениям присоединился и председатель Общественной палаты при думе Тольятти Виталий Гройсман. По его мнению, новый глава города справится со всеми поставленными задачами.
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