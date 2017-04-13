Губернатор: "День космонавтики - для каждого из нас особый праздник"

По словам главы региона, День космонавтики является особым праздником.- Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что все зависящее от нас на данном историческом этапе мы выполнили с честью. Когда мы прилетали на космодром Восточный, чтобы оценить готовность к старту, нам говорили: «Все, что сделано в Самарской области, уже готово». Это вызывало у нас гордость и особые чувства, - сказал Николай Меркушкин.Он подчеркнул, что самарские предприятия отрасли успешно выполняют задачи государственной важности, поставленные президентом страны Владимиром Путиным и министерством обороны РФ, благодаря накопленным опыту и знаниям и ежедневному труду десятков тысяч самарцев.Поздравляя ветеранов и работников предприятия, которые создают престиж региона и страны, губернатор отметил, что они делают великое дело, которым по праву можно гордиться.С праздником самарцев поздравил Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, отметивший, что невероятный научно-технический прорыв в истории мировой цивилизации был совершен в нашей стране благодаря труду, усилиям, таланту ученых, инженеров, мужеству космонавтов.Кроме того, с борта МКС самарцев поздравил космонавт Олег Новицкий, поздравительные телеграммы прислали Герой России, председатель комитета по оборонеГосударственной думы Владимир Шаманов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Виктор Бондарев.