Губернатор: "День космонавтики - для каждого из нас особый праздник"
В честь Дня космонавтики и в год 56-летия со дня первого полета человека в космос в Самарском областном театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов и работников предприятий авиакосмической отрасли региона.
По словам главы региона, День космонавтики является особым праздником.
- Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что все зависящее от нас на данном историческом этапе мы выполнили с честью. Когда мы прилетали на космодром Восточный, чтобы оценить готовность к старту, нам говорили: «Все, что сделано в Самарской области, уже готово». Это вызывало у нас гордость и особые чувства, - сказал Николай Меркушкин.
Он подчеркнул, что самарские предприятия отрасли успешно выполняют задачи государственной важности, поставленные президентом страны Владимиром Путиным и министерством обороны РФ, благодаря накопленным опыту и знаниям и ежедневному труду десятков тысяч самарцев.
Поздравляя ветеранов и работников предприятия, которые создают престиж региона и страны, губернатор отметил, что они делают великое дело, которым по праву можно гордиться.
С праздником самарцев поздравил Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, отметивший, что невероятный научно-технический прорыв в истории мировой цивилизации был совершен в нашей стране благодаря труду, усилиям, таланту ученых, инженеров, мужеству космонавтов.
Кроме того, с борта МКС самарцев поздравил космонавт Олег Новицкий, поздравительные телеграммы прислали Герой России, председатель комитета по обороне
Государственной думы Владимир Шаманов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Виктор Бондарев.
По словам главы региона, День космонавтики является особым праздником.
- Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что все зависящее от нас на данном историческом этапе мы выполнили с честью. Когда мы прилетали на космодром Восточный, чтобы оценить готовность к старту, нам говорили: «Все, что сделано в Самарской области, уже готово». Это вызывало у нас гордость и особые чувства, - сказал Николай Меркушкин.
Он подчеркнул, что самарские предприятия отрасли успешно выполняют задачи государственной важности, поставленные президентом страны Владимиром Путиным и министерством обороны РФ, благодаря накопленным опыту и знаниям и ежедневному труду десятков тысяч самарцев.
Поздравляя ветеранов и работников предприятия, которые создают престиж региона и страны, губернатор отметил, что они делают великое дело, которым по праву можно гордиться.
С праздником самарцев поздравил Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, отметивший, что невероятный научно-технический прорыв в истории мировой цивилизации был совершен в нашей стране благодаря труду, усилиям, таланту ученых, инженеров, мужеству космонавтов.
Кроме того, с борта МКС самарцев поздравил космонавт Олег Новицкий, поздравительные телеграммы прислали Герой России, председатель комитета по обороне
Государственной думы Владимир Шаманов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Виктор Бондарев.
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