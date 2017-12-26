Главой Самары станет Елена Лапушкина

Во вторник, 26 декабря, депутаты городской думы выбрали нового мэра областного центра.



На суд народных избранников конкурсная комиссия представила трех человек, которые в числе еще 43 прошли собеседования на прошлой неделе. Ими стали: глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, генеральный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов и советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов. Большинство депутатов проголосовали за Елену Лапушкину, которая теперь на пять лет займет кресло главы Самары. Инаугурация пройдет во вторник, 26 декабря, в 13:00. После этого Елена Лапушкина официально вступит в должность.



Она родилась 17 июля 1968 года в Куйбышеве, здесь же получила высшее образование. С апреля 1991 года по сентябрь 1992-го Елена Лапушкина работала инженером-технологом гальванического цеха на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист». После этого до марта 2000 года была председателем комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района Самары. С марта 2000 года по сентябрь 2007-го являлась начальником отдела организационной работы райадминистрации. В 2007 году Елена Лапушкина заняла пост заместителя главы администрации Железнодорожного района. В июле 2013 года она возглавила район. С декабря 2016 года Елена Лапушкина является представителем Железнодорожного района в ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». А в марте 2017 года она вошла в состав совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от Самарской области.