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Глава Самары Олег Фурсов встретился с почетными гражданами города

В рамках встречи, состоявшейся во Дворце ветеранов, собравшиеся обсудили итоги уходящего года.
Глава Самары подчеркнул, что одним из ключевых достижений стала масштабная дорожно-ремонтная кампания. В этом году на ремонт городских дорог при
поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина было выделено более 2,3 млрд. рублей (без учета реконструкции улицы Ново-Садовой и Московского шоссе). На эти средства было отремонтировано 1,5 млн кв. м дорожного полотна.

- В Самаре более 25 лет не было таких объемов дорожного строительства и ремонта. На следующий год финансирование на эти цели может составить более 3,5 млрд рублей, - отметил Олег Фурсов.

Помимо этого, в нынешнем году было открыто две новые школы и три физкультурно-оздоровительных комплекса. В скором времени после комплексной реконструкции откроется стадион «Нефтяник».

Также была проведена большая работа по благоустройству парков и скверов, а одним из заметных событий уходящего года стало открытие после ремонта бульвара на улице Стара-Загора. Кроме того, была разработана и принята Единая архитектурно-художественная концепция благоустройства города, в которой отразилось общее стилистическое оформление улиц.

Присутствовавшая на встрече спикер самарской гордумы Галина Андриянова напомнила, что год назад в столице губернии началась реформа местного самоуправления, благодаря которой вопросы, касающиеся благоустройства внутриквартальных территорий, ремонта крыш и фасадов, уборки снега и мусора стали решаться на уровне района. В преображении облика города стали участвовать и самарские предприятия. Только за счет спонсорских средств привели в порядок более 30 исторических зданий.

Один из почетных жителей Самары, заслуженный машиностроитель России Анвар Бульхин предложил почетным гражданам как можно больше встречаться с молодежью, чтобы передавать ей свои знания и опыт. Олег Фурсов поддержал предложение, отметив, что без вклада почетных жителей в развитие города Самара не смогла бы получить почетный статус «Города трудовой и боевой славы».
Дата: 23 декабря 2016 , 14:53
216
Автор текста: Анна Турова
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