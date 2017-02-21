Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан
Бывает, что решение той или иной проблемы требует времени, привлечения большого числа специалистов, особого контроля. Чтобы разобраться и оказать помощь в решении таких вопросов, в минувшую пятницу глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан.
Переселить семью
Переселить семью
Первой была рассмотрена непростая ситуация, в которой оказалась семья Широкиных - вдова Юлия Сергеевна и ее семеро детей. Ее муж скончался в декабре 2014 года. Дом, где зарегистрированы все члены семьи, сгорел еще в 2003-м. Юлия Сергеевна уже давно состоит в очереди на получение муниципального жилья, однако ее порядковый номер на февраль 2017 года - 7393. Обстоятельства осложняются еще и тем, что Юлия Широкова после недавней смерти матери ухаживает за больным отцом.
Заняться решением проблемы глава Самары поручил департаменту управления имуществом и департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки. Комментируя ситуацию, Олег Фурсов отметил, что на сегодняшний день проблему
следует решать с привлечением маневренного фонда:
- Целесообразно подобрать трехкомнатную квартиру, уже в ближайшие дни возможные варианты будут вам представлены, - пообещал мэр.
По мнению специалистов депимущества, на косметический ремонт уйдет около двух месяцев, после чего семья сможет въехать в новое, пусть пока и временное жилье.
Отремонтировать жилье ветерана
Еще с одной проблемой, касающейся жилищного фонда, к главе города обратилась Ольга Ефременко. Она представляет интересы своей бабушки - труженика тыла, инвалида 2-й группы Веры Пугачевой. Вере Устиновне 88 лет. Дом, в котором она проживает в коммунальной квартире (ул. Куйбышева, 71), является объектом культурного наследия - «Усадьба И.А. Бахарева». Дом построен полтора века назад - в 1870 году - и нуждается в ремонте. Также требуется срочное обновление и квартиры Веры Пугачевой: необходима замена пола, окон, балконной двери, ремонт кровли, а также «косметика».
Олег Фурсов отметил, что это здание включено в программу по подготовке к чемпионату мира по футболу. В 2017 году после определения подрядчика работы по ремонту фасада и кровли будут выполнены. Кроме того, муниципалитет рассмотрит вопрос о том, чтобы выделить Вере Пугачевой социальную выплату на ремонт квартиры. Также ей предложено пройти курс реабилитации в гериатрической больнице - для поддержания здоровья.
Озеленить Приволжский
От имени жителей Приволжского микрорайона к главе Самары обратился активист Николай Грак. Он крайне обеспокоен тем, что зеленые насаждения, которые, в том числе, и он лично высаживает на аллеях родного района, повреждаются и даже уничтожаются тяжелой техникой при проведении снегоуборочных работ. Особенное внимание он обратил на перекресток улиц Димитрова и Молодежной.
Активист также предлагает провести дальнейшее озеленение улиц в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку микрорайон Приволжский расположен вблизи строящегося стадиона «Самара Арена». Николай Грак попросил выделить для этих целей саженцы.
Мэр поручил специалистам департамента городского хозяйства и экологии обследовать территорию на предмет выявления указанных нарушений и в случае подтверждения фактов провести восстановительные работы. Отмечая активную гражданскую позицию Николая Грака, Олег Фурсов сказал:
- Навести в городе порядок - это наша общая задача. В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды выходят на первый план. Очень важно поддерживать в этой работе инициативы жителей. Недопустимо, чтобы уничтожались деревья, посаженные самими жителями.
Олег Фурсов добавил, что жители могут принимать участие в благоустройстве своего двора в рамках программы «Цветущая Самара». По-настоящему активные жители могут претендовать на поддержку городских специалистов, на озеленение территорий, за которыми они ухаживают, планируется выделять дополнительные средства из бюджета.
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