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Глава Самары Елена Лапушкина призвала горожан принять участие в выборах 18 марта

Глава Самары Елена Лапушкина пригласила горожан 18 марта принять участие в голосовании на выборах Президента России.

«Уважаемые самарцы! Каждый день, решая массу повседневных задач, мы с вами делаем выбор в пользу того или иного пути. Но 18 марта нам предстоит сделать выбор совсем другого масштаба – проголосовать за Президента страны. И за это решение несет ответственность каждый гражданин России.

Многие по-настоящему добрые и важные поступки совершаются людьми не по обязанности, а в силу чувства ответственности, по зову сердца, по моральным соображениям, исходя из понимания того, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше.

Выбирая Президента, мы в значительной мере влияем на то, как будет работать в ближайшие годы власть в целом, будут ли реализованы меры по развитию экономики, социальной сферы, по защите страны от внешних угроз. От этого напрямую зависит и развитие нашего города – строительство новых школ, детских садов, благоустройство общественных зон, обновление дорог, привлечение инвестиций.

Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного. Но этот шаг определит будущее нашей страны на годы вперед. Будет ли это решение других людей или решение, принятое с вашим непосредственным участием?

Дорогие земляки, проголосуйте за тех, кому верите. Проголосуйте за будущее Самары и всей России!» 
Дата: 16 марта 2018 , 14:12
148
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