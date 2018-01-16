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Формируют комиссию по выборам главы администрации Железнодорожного района

После того, как Елену Лапушкину избрали главой Самары, вакантным стал пост руководителя администрации Железнодорожного района. Сейчас полномочия временно исполняет Дмитрий Фомиченко. Вскоре должна состояться процедура выборов нового руководителя. Она будет аналогична той, что прошла на уровне города.

Сейчас идет формирование комиссии, которая будет ответственна за проведение конкурса на замещение должности руководителя районной администрации. Она должна состоять из 20 человек. В понедельник, 15 января, вступило в силу постановление главы Самары о назначении членов конкурсной комиссии. Это условно называемая «городская» часть - 10 человек.

В нее вошли:
- глава Самары Елена Лапушкина,
- исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин,
- председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер,
- заместитель главы города Владимир Терентьев,
- заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, депутат губернской думы Сергей Блохин,
- председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов,
- заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, депутат городской думы Александр Шведов,
- председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин,
- председатель городской думы Галина Андриянова,
- председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев.
Ожидается, что на днях будет окончательно укомплектована и «районная» половина комиссии.
Дата: 15 января 2018 , 22:17
252
Автор текста: Андрей Федоров
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