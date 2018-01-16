Формируют комиссию по выборам главы администрации Железнодорожного района

Сейчас идет формирование комиссии, которая будет ответственна за проведение конкурса на замещение должности руководителя районной администрации. Она должна состоять из 20 человек. В понедельник, 15 января, вступило в силу постановление главы Самары о назначении членов конкурсной комиссии. Это условно называемая «городская» часть - 10 человек.В нее вошли:- глава Самары Елена Лапушкина,- исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин,- председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер,- заместитель главы города Владимир Терентьев,- заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, депутат губернской думы Сергей Блохин,- председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов,- заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, депутат городской думы Александр Шведов,- председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин,- председатель городской думы Галина Андриянова,- председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев.Ожидается, что на днях будет окончательно укомплектована и «районная» половина комиссии.