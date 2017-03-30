Елена Лапушкина вошла в состав президентского совета
29 марта Владимир Путин утвердил состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.
Сам глава государства является председателем совета, заместителем - премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарем - начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
В составе совета есть так называемая муниципальная часть, в которую вошли 27 руководителей городов, районов и поселений. Самарскую область в этом списке представляет глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина.
В президиум президентского совета вошел еще один представитель нашего региона - сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров.
Сам глава государства является председателем совета, заместителем - премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарем - начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
В составе совета есть так называемая муниципальная часть, в которую вошли 27 руководителей городов, районов и поселений. Самарскую область в этом списке представляет глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина.
В президиум президентского совета вошел еще один представитель нашего региона - сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Власть
29 марта 2017
194
28 марта 2017
432
22 марта 2017
250
29 марта 2017 , 22:35
194
29 марта Владимир Путин утвердил состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию...
29 марта 2017 , 19:23
160
Соответствующее соглашение с мэрией уже готов подписать 51 участник.
29 марта 2017 , 16:49
200
Видео расскажет российским и зарубежным зрителям о достопримечательностях нашего города, его...
29 марта 2017 , 16:47
202
28 апреля в 20.00 в ЦРК «Художественный» состоится прямая трансляция...
29 марта 2017 , 16:45
192
В горадминистрации под председательством главы Самары Олега Фурсова прошло заседание комиссии по...
29 марта 2017 , 16:42
170
Выставка Евгения Юдакова проходит в рамках третьей части программы персональных выставок...
29 марта 2017 , 16:21
158
Об этом стало известно в ходе рабочей поездки депутатов Государственной думы РФ от Самарской...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 марта 2017
4148
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
4123
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3942
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
10 марта 2017
3644
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
2 марта 2017
1228
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1294
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1181
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
2 марта 2017
421
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
28 февраля в пресс-центре «СГ» состоялась итоговая встреча в рамках открытого...