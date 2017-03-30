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Елена Лапушкина вошла в состав президентского совета

29 марта Владимир Путин утвердил состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

Сам глава государства является председателем совета, заместителем - премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарем - начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

В составе совета есть так называемая муниципальная часть, в которую вошли 27 руководителей городов, районов и поселений. Самарскую область в этом списке представляет глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина.

В президиум президентского совета вошел еще один представитель нашего региона - сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров.
 
Дата: 29 марта 2017 , 22:35
194
Автор текста: Иван Смирнов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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