Елена Лапушкина вошла в состав президентского совета

Сам глава государства является председателем совета, заместителем - премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарем - начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.В составе совета есть так называемая муниципальная часть, в которую вошли 27 руководителей городов, районов и поселений. Самарскую область в этом списке представляет глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина.В президиум президентского совета вошел еще один представитель нашего региона - сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров.