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Дмитрий Азаров выступит с посланием после Владимира Путина

Об этом он сообщил во время прямого эфира на телеканале «Россия-24 Самара».

Послание - это программный документ, выражающий видение главой региона стратегических направлений развития губернии на ближайшую перспективу.

- Я считаю важным выступать с Посланием после того, как основные задачи и приоритеты расставит президент России Владимир Владимирович Путин. Это состоится ориентировочно в феврале. После этого мы внимательно изучим этот документ, рассмотрим все поставленные президентом задачи. Как мы их будем претворять на территории Самарской области, я изложу позже в своем Послании, - сказал Дмитрий Азаров. 
Дата: 25 января 2018 , 20:54
135
Автор текста: Ксения Кармазина
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