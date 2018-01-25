Дмитрий Азаров выступит с посланием после Владимира Путина

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Послание - это программный документ, выражающий видение главой региона стратегических направлений развития губернии на ближайшую перспективу.- Я считаю важным выступать с Посланием после того, как основные задачи и приоритеты расставит президент России Владимир Владимирович Путин. Это состоится ориентировочно в феврале. После этого мы внимательно изучим этот документ, рассмотрим все поставленные президентом задачи. Как мы их будем претворять на территории Самарской области, я изложу позже в своем Послании, - сказал Дмитрий Азаров.