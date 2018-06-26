Дмитрий Азаров вручил награды отличникам

Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров поздравил выпускников и их родителей.- Вы уже стали авторитетом, ориентиром для своих ровесников, и я надеюсь, что вы и дальше будете вести за собой и будете примером для своих друзей, знакомых, а впоследствии и коллег. Ваши успехи характеризуют вас как людей добросовестных, взрослых и ответственных. Вы можете с уверенностью сказать, что школьные годы вами были потрачены не зря. Вы приобрели знания, навыки, которые пригодятся вам во взрослой жизни.Среди вас есть те, кто преуспел в точных дисциплинах, гуманитарных науках, а это характеризует вас как людей разносторонних. Вам еще предстоит стать настоящими профессионалами, но вы уже на верном пути. Спасибо вам за такое прекрасное будущее Самарской области, - сказал он.По словам ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, семь награжденных сегодня выпускников изъявили желание поступать в медицинский вуз и уже на этапе собеседования показали свой высокий уровень подготовки.Еще один отличившийся выпускник, Глеб Ткач, в этом году закончил Самарский лицей информационных технологий с хорошими результатами: 100 баллов ЕГЭ по информатике и 98 баллов по математике. Кроме того, Глеб является призером Всероссийских олимпиад по информатике и программированию. Он планирует связать свою жизнь с IT-технологиями.Всего же ( вместе с уже награжденными выпускниками) медали за отличия в учебе получат 2056 выпускников.