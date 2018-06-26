Дмитрий Азаров вручил награды отличникам
Во вторник, 26 июня, в здании областного правительства глава региона отметил медалями 26 выпускников.
Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров поздравил выпускников и их родителей.
- Вы уже стали авторитетом, ориентиром для своих ровесников, и я надеюсь, что вы и дальше будете вести за собой и будете примером для своих друзей, знакомых, а впоследствии и коллег. Ваши успехи характеризуют вас как людей добросовестных, взрослых и ответственных. Вы можете с уверенностью сказать, что школьные годы вами были потрачены не зря. Вы приобрели знания, навыки, которые пригодятся вам во взрослой жизни.
Среди вас есть те, кто преуспел в точных дисциплинах, гуманитарных науках, а это характеризует вас как людей разносторонних. Вам еще предстоит стать настоящими профессионалами, но вы уже на верном пути. Спасибо вам за такое прекрасное будущее Самарской области, - сказал он.
По словам ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, семь награжденных сегодня выпускников изъявили желание поступать в медицинский вуз и уже на этапе собеседования показали свой высокий уровень подготовки.
Еще один отличившийся выпускник, Глеб Ткач, в этом году закончил Самарский лицей информационных технологий с хорошими результатами: 100 баллов ЕГЭ по информатике и 98 баллов по математике. Кроме того, Глеб является призером Всероссийских олимпиад по информатике и программированию. Он планирует связать свою жизнь с IT-технологиями.
Всего же ( вместе с уже награжденными выпускниками) медали за отличия в учебе получат 2056 выпускников.
Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров поздравил выпускников и их родителей.
- Вы уже стали авторитетом, ориентиром для своих ровесников, и я надеюсь, что вы и дальше будете вести за собой и будете примером для своих друзей, знакомых, а впоследствии и коллег. Ваши успехи характеризуют вас как людей добросовестных, взрослых и ответственных. Вы можете с уверенностью сказать, что школьные годы вами были потрачены не зря. Вы приобрели знания, навыки, которые пригодятся вам во взрослой жизни.
Среди вас есть те, кто преуспел в точных дисциплинах, гуманитарных науках, а это характеризует вас как людей разносторонних. Вам еще предстоит стать настоящими профессионалами, но вы уже на верном пути. Спасибо вам за такое прекрасное будущее Самарской области, - сказал он.
По словам ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, семь награжденных сегодня выпускников изъявили желание поступать в медицинский вуз и уже на этапе собеседования показали свой высокий уровень подготовки.
Еще один отличившийся выпускник, Глеб Ткач, в этом году закончил Самарский лицей информационных технологий с хорошими результатами: 100 баллов ЕГЭ по информатике и 98 баллов по математике. Кроме того, Глеб является призером Всероссийских олимпиад по информатике и программированию. Он планирует связать свою жизнь с IT-технологиями.
Всего же ( вместе с уже награжденными выпускниками) медали за отличия в учебе получат 2056 выпускников.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Власть
26 июня 2018
337
7 июня 2018
406
26 апреля 2018
712
8 марта 2018
1090
22 февраля 2018
716
25 января 2018
1829
26 июня 2018 , 21:30
116
Она также будет включать в себя раздельный сбор отходов. Об этом сообщил во вторник, 26 июня,...
26 июня 2018 , 20:09
235
Наш город стал единственным в России, куда Джанни Инфантино приезжал трижды.
26 июня 2018 , 20:54
124
Открытие выставки лучших детских работ по итогам областного конкурса «Футбол? Футбол....
26 июня 2018 , 18:44
337
Во вторник, 26 июня, в здании областного правительства глава региона отметил медалями 26...
26 июня 2018 , 17:55
236
В среду, 27 июня, Фестиваль болельщиков FIFA начнет работу в 16:00. Посетители смогут насладится...
26 июня 2018 , 17:43
207
Во вторник, 26 июня, глава города Елена Лапушкина представила нового главного архитектора Самары...
26 июня 2018 , 17:30
288
Вечером во вторник, 26 июня, местами в регионе ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с.
26 июня 2018 , 17:18
195
Директором Самарского областного художественного музея с 18 июня является Алла Шахматова,...
26 июня 2018 , 12:56
484
Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.
26 июня 2018 , 12:30
369
Иностранные болельщики продолжают описывать в интернете свои впечатления от посещения нашего...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19 июня 2018
8309
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7838
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7642
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7265
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6734
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
25 июня 2018
1320
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1168
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
479
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
660
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
389
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.