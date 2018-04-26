Дмитрий Азаров расскажет о подготовке региона к предстоящему мундиалю
В четверг, 26 апреля, глава региона примет участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия-24».
В передаче будут обсуждаться самые актуальные вопросы - подготовка к ЧМ-2018, ситуация на «Самара Арене», инфраструктурные проекты и ЖКХ. Начало в 19:00.
В передаче будут обсуждаться самые актуальные вопросы - подготовка к ЧМ-2018, ситуация на «Самара Арене», инфраструктурные проекты и ЖКХ. Начало в 19:00.
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