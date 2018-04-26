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Главная/Власть/

Дмитрий Азаров расскажет о подготовке региона к предстоящему мундиалю

В четверг, 26 апреля, глава региона примет участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия-24».

В передаче будут обсуждаться самые актуальные вопросы - подготовка к ЧМ-2018, ситуация на «Самара Арене», инфраструктурные проекты и ЖКХ. Начало в 19:00.
Дата: 26 апреля 2018 , 12:17
154
Автор текста: Анна Турова
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