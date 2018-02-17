Дмитрий Азаров подписал меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив
В четверг, 15 февраля, в Сочи глава региона Дмитрий Азаров принял участие в Российском инвестиционном форуме-2018.
На мероприятии глава региона, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заключили меморандум о взаимодействии.
Глава региона отметил, что меморандум о соглашение позволит более эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество.
Так, стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона. Также в планах и развитие особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.
Планируется также реализовать проекты на основе существующих бизнес-моделей и стандартов в области проектного управления. Особое внимание уделено развитию региональных систем господдержки на основе анализа эффективности отдельных мер и внедрения новых практик.
На мероприятии глава региона, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заключили меморандум о взаимодействии.
Глава региона отметил, что меморандум о соглашение позволит более эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество.
Так, стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона. Также в планах и развитие особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.
Планируется также реализовать проекты на основе существующих бизнес-моделей и стандартов в области проектного управления. Особое внимание уделено развитию региональных систем господдержки на основе анализа эффективности отдельных мер и внедрения новых практик.
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