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Дмитрий Азаров: "У нашего региона есть потенциал для увеличения количества мясной продукции местного производства"

В среду, 30 мая, глава региона посетил Шигонский и Сызранский районы Самарской области.

Вначале Дмитрий Азаров ознакомился с деятельностью агропромышленного животноводческого комплекса «Чистый продукт» и осмотрел площадку по откорму и содержанию крупного рогатого скота в селе Новое Белоключье. В 2011 году районные аграрии начинали деятельность с 198 голов. Сейчас поголовье составляет 2774 голов. Как сообщил главе региона директор хозяйства Зораб Авдоян, в планах довести маточное поголовье до пяти тысяч к 2020 году и начать производство экологически чистого мяса.

После посещения хозяйства Дмитрий Азаров провел в Шигонах совещание по актуальным вопросам животноводческого сектора.

На нем было отмечено, что сегодня уровень самообеспеченности региона мясом и мясными продуктами местного производства составляет всего 55%. Глава региона подчеркнул, что у региона есть значительный потенциал и предстоит большая работа в этом направлении.

Одним из вопросов совещания стало развитие ветеринарной службы. Было отмечено, что в этой сфере наблюдается острый кадровый голод, хозяйствам не хватает ветеринаров и зоотехников. Вузы региона ежегодно выпускают порядка 40 специалистов, однако целевой набор не ведется, и выпускники не попадают на работу в село. В связи с этим Дмитрий Азаров заявил, что муниципалитеты недостаточно активны в подаче заявок на трудоустройство ветеринаров. Для притока специалистов в село необходимы комплексные меры как региональных властей, так и муниципалитетов, хозяйств и образовательных учреждений.

Затем Дмитрий Азаров посетил Сызранский район, где ознакомился с ходом работ по благоустройству поселка Сборный, а также строящийся недалеко Сызрани таунхаус поселок.

В поселке Сборный глава региона осмотрел двор домов №2, 4 и 6 по улице Школьной, включенный в программу «Формирование комфортной городской среды». Глава Сызранского района Анатолий Дулин рассказал, что общая стоимость работ по благоустройству двора составляет 1,8 млн рублей, по оснащенности детская площадка не будет уступать аналогичным площадкам в Самаре и Тольятти. Здесь осталось установить тренажеры и по периметру высадить деревья. Также во дворе планируется заасфальтировать дорогу, сейчас там грунтовка, и проложить тротуары.

Затем глава региона посетил таунхаус поселок «Саушкин Парк», возводимый на границе с селом Уваровка в 2,5 км от Сызрани.

Директор компании-застройщика ООО «СОВА-ГРУПП» Сергей Баштовый, рассказал, что проект стартовал в 2015 году. Общая площадь поселка составляет 29 га, всего здесь планируется возвести 422 дома, в настоящий момент первая очередь из 66 домов уже сдана в эксплуатацию. 
Дата: 30 мая 2018 , 21:17
64
Автор текста: Анна Турова
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