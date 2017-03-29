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Депутаты предложили увеличить срок регистрации права на недвижимость для дольщиков

23 марта на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы депутаты рассмотрели важные для всех дольщиков поправки к статье 48 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

До сих пор многие ошибочно полагают, что как только застройщик достраивает дом и передает дольщикам ключи от квартиры, - дело сделано. Можно попрощаться, закрыть за строителем дверь и спокойно выдохнуть в собственной квартире. Это не так.

Полноправным владельцем жилья участник долевого строительства станет только после государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Без оформления этого важного документа дольщик не может получить постоянную регистрацию в квартире, участвовать в создании товариществ собственников жилья многоквартирного дома, получить налоговый вычет. А еще в отдельных случаях невозможно использовать материнский капитал. К тому же дольщик не получает абсолютной защиты своего права на квартиру в случае банкротства застройщика. При неоформленном праве собственности свои интересы защищать, конечно, можно, но потребуется время на то, чтобы заявить свои требования в ходе дела о банкротстве в Арбитражном суде Самарской области. Если дольщик имеет право собственности на жилье, то банкротство застройщика его уже не касается, так как квартира не может быть включена в конкурсную массу.

Этих причин более чем достаточно для того, чтобы быть заинтересованным в регистрации права собственности на приобретенное на долевых условиях жилье. Есть одно «но» - за регистрацией участник долевого строительства обращается самостоятельно, без участия застройщика. Депутаты губдумы предлагают внести поправки, которые  закрепят за участниками долевого строительства обязанность по подаче заявления о государственной регистрации права на недвижимость в уполномоченные органы в течение трех месяцев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такая корректировка закона будет дисциплинировать дольщиков, а также обеспечит пополнение местных бюджетов имущественными налогами. Три месяца - вот тот срок, за который дольщик должен решить для себя, быть полноправным владельцем своей квартиры или жить в ней, как говорится, на птичьих правах.

Однако при обсуждении поправок на комитете депутат Шамиль Хисамутдинов предложил сделать некоторые послабления. В частности, он считает возможным исключить трехмесячный срок подачи заявления на госрегистрацию для дольщиков, которые не могут зарегистрировать свои права на недвижимость в этот срок по не зависящим от них причинам. Коллеги по депутатскому корпусу поддержали его инициативу. Проект поправок решено направить на рассмотрение в Совет законодателей Федерального собрания РФ.
Дата: 28 марта 2017 , 15:09
170
Автор текста: Сергей Ромашов
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