Чистовая отделка в Софийском соборе в Самаре запланирована на 2018 год

Фундамент храма был заложен в 2005 году. Планировалось, что монументальное здание будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад.По плану после завершения строительства храм будет иметь высоту 65 м, а здание украсят четыре винтовые лестницы, по которым можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу. Смотровая площадка будет находиться на уровне 46 м, и любой желающий сможет посмотреть на город с этой высоты.Генеральный директор подрядной организации Юрий Софронов отметил, что к осени 2018 года в храме планируется провести чистовую отделку. Николай Меркушкин, в свою очередь, подчеркнул, что темпы работ по достройке объекта необходимо увеличить. Вопрос о том, будут ли областные власти помогать в завершении работ над объектом, будет решен после изучения всех документов по храму, которые губернатору предоставят в ближайшее время.