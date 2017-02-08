Чиновникам в Самарской области сократили зарплаты
Согласно решению главы региона Николая Меркушкина, с 1 января текущего года расходы областного бюджета на фонд оплаты труда работников всех госорганов, в том числе и губернатора, сокращаются на 10%.
По информации пресс-службы облправительства, по предварительным расчётам, объём сэкономленных средств составит порядка 300 млн рублей. Данная мера станет первой ступенью в оптимизации расходов. Сообщается, что в рамках нее будут сокращены вакансии во всех органах исполнительной власти, пройдет реорганизация ряда госучреждений, на 15% будут сокращены расходы на управленческие расходы и др.
Сокращение расходов позволит сэкономить почти 2,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью, в первую очередь, на оказание социальной помощи наиболее нуждающимся жителям региона.
По информации пресс-службы облправительства, по предварительным расчётам, объём сэкономленных средств составит порядка 300 млн рублей. Данная мера станет первой ступенью в оптимизации расходов. Сообщается, что в рамках нее будут сокращены вакансии во всех органах исполнительной власти, пройдет реорганизация ряда госучреждений, на 15% будут сокращены расходы на управленческие расходы и др.
Сокращение расходов позволит сэкономить почти 2,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью, в первую очередь, на оказание социальной помощи наиболее нуждающимся жителям региона.
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