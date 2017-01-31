Бюджет Самарской области будет оптимизирован почти на 3 млрд рублей

В Самарской области работа в этом направлении ведется не первый год и будет продолжена. Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников привел следующие данные: на 15% по сравнению с 2016 годом уменьшатся расходы на содержание государственных учреждений Самарской области, что позволит сэкономить 134 млн рублей. Еще 300 млн даст сокращение фонда оплаты труда в органах исполнительной власти и госорганах на 10% - такая мера будет применена уже второй раз за последние два года. Ликвидация вакансий на этом же уровне добавит бюджету 22 млн, и это лишь часть принятых решений.Планируется получить экономию и от реорганизации некоторых учреждений и ведомств. Например, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской области будет присоединена к региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия. А, в частности, агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и вовсе решено расформировать.- Важна выстроенная, эффективная власть, она потом заработает намного больше, - уверен губернатор. - Те структуры, которые были созданы, - это просто проедание области. Проедание самих себя.Областная представительная власть также включена в процесс оптимизации расходов. Об этом доложил председатель губернской думы Виктор Сазонов.- Возможность оптимизировать расходы без снижения эффективности работы есть всегда. Это касается органов и исполнительной, и представительной власти всех уровней. Сегодня, к сожалению, можно констатировать, что расходы на содержание органов власти в городах нашего региона значительно превышают показатели, например, Казани, Уфы, - сказал он.По словам Сазонова, с 2012 года численность аппарата губдумы сократилась на 90 единиц, что дало экономию почти в 47 млн рублей. Число депутатов, работающих на постоянной основе, сократилось с 35 до 14 (высвободилось 21 млн). Затраты на содержание помощников депутатов снизились на 15 млн. На 39 единиц сокращен автопарк, из них в 2016 году - на 25 машин. Это позволило сократить затраты на 34,5 млн рублей.Аналогичные процессы затрагивают и муниципалитеты. По словам Дмитрия Овчинникова, расходы на управление городами и районами по сравнению с прошлым годом будут уменьшены на 1,87 млрд рублей. «Резать» будут те же позиции, что и на уровне области. Всем муниципалитетам дано задание: до 6 февраля подготовить планы по сокращению трат по этим направлениям.- Самый эффективный метод экономии бюджетных средств - это сокращение управленческого аппарата, который по мере роста начинает не выполнять прямые функции, а работает сам на себя. Уже к началу февраля по всем ведомствам должно быть подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе и заработной платы сотрудников органов власти, - подчеркнул губернатор. - Власть должна превратиться в настоящий драйвер развития. Она должна быть компактной, эффективной и ответственной. Ее эффективность - это базовое условие развития. Без этого рассчитывать на то, что мы будем развиваться, бессмысленно. Раньше мы тратили на управление почти одиннадцать миллиардов рублей в год, сейчас тратим около восьми. Надо сократить расходы как минимум еще на три миллиарда. Мы должны прийти к этому показателю, в том числе определить цифры, которые в течение этого года будут высвобождены, и перенаправить эти средства на решение актуальных для региона вопросов.Мэрии Самары, наряду с другими территориями, рекомендовано сократить расходы на содержание органов местного самоуправления до 1 млрд 226 млн рублей в год. Этот показатель установлен с учетом оптимизации на уровне районных администраций и учреждений, выполняющих управленческие функции.Николай Меркушкин подчеркнул, что дефицит бюджета никак не должен отразиться на реализации социальных программ. Напротив, сэкономленные средства в первую очередь будут направлены на оказание помощи наиболее нуждающимся гражданам. Эти выплаты связаны со значительными бюджетными расходами. Кстати, стоит вспомнить, что доля затрат на меры соцподдержки в Самарской области одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе.Одна из мер оптимизации регионального бюджета - уменьшение трат на транспортное обеспечение сотрудников правительства. Организацией перевозок занимается государственное казенное учреждение «Служба транспортного обеспечения». Вчера его директор Валерий Колотилин рассказал, как идет оптимизация расходов.В автопарке учреждения насчитывается 303 машины. Среди них и автобусы, и грузовики. Легковых автомобилей - 254. Машины передвигаются и по Самаре, и, наматывая сотни километров, доставляют пассажиров в разные уголки губернии. У учреждения хорошая техническая служба, которая следит за состоянием транспорта.По словам Валерия Колотилина, составлен план-график, в котором учтено, что автопарк учреждения будет сокращен на 34 легковых автомобиля. Постепенно из эксплуатации выведут самые старые машины. Например, такая судьба ждет Chevrolet Viva 2006 года выпуска. Пробег некоторых авто этой марки составляет более 500 тысяч километров.Как известно, чем дольше служит машина, тем больше расходов надо на ее эксплуатацию, на постоянное поддержание в рабочем состоянии. Старый транспорт «уйдет» из учреждения, а значит, не будет необходимости направлять значительные средства на его содержание. Такая оптимизация позволит бюджету сэкономить 8 млн рублей, сообщалось ранее на расширенном заседании в областном правительстве. В том числе эти сэкономленные средства предполагают направить на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся категориям граждан.- В то же время мы постараемся сделать так, чтобы правительство не ощутило недостатка транспортных средств, - отметил Валерий Колотилин. - Планируем сохранить и кадры - наших водителей. Работа у нас тяжелая.Также в 2016 году иномарки в правительственном парке начали заменять на вазовские машины. Было закуплено 16 LADA Vesta. В учреждении эти автомобилисчитают достойной альтернативой зарубежным моделям.Водитель Виктор Арпишкин работает в «Службе транспортного обеспечения» шесть лет, а вообще за рулем с 1973 года. И какими только автомобилями он не управлял. Недавно пересел с Ford Mondeo на LADA Vesta и очень доволен новой отечественной машиной.- Vesta обладает высокими динамическими качествами, легка в управлении, расходует немного бензина, у нее хорошая обзорность, удобные сиденья, - рассказал водитель.Валерий Колотилин добавил: вазовские машины дешевле обслуживать, ведь они произведены в Самарской области. Запасные части легко найти и приобрести. А, к примеру, поступление деталей для того же Ford приходится долго ждать.2,8 млрд рублей планируется сэкономить благодаря сокращению расходов на государственное и муниципальное управление в регионе. Расходы на содержание муниципальных учреждений по области будут сокращены не менее чем на 19%, исключая учреждения образования, культуры, спорта и МФЦ. Эти меры позволятсохранить в бюджете не менее 700 млн рублей.В ближайшее время до всех администраций муниципалитетов будут доведены количественные рекомендации по сокращению штатов, а также по исполнению ряда экономических показателей. В случае невыполнения территориями этих поручений их финансирование из областного бюджета будет пересмотрено в сторону понижения.- Необходимо отчетливо понимать, в какой сложнейшей экономической ситуации находятся и страна в целом, и наш регион в частности. Внешние факторы, в числе которых и падение цен на нефть, и международные санкции, и политическое давление на нашу страну, оказывают большое влияние на состояние экономики. В частности, под влиянием этих факторов в 2016 году бюджет региона недополучил около 9 млрд рублей, в 2017 году этот показатель прогнозируется на уровне около 7 млрд рублей. Однако, как подчеркивает президент страны Владимир Владимирович Путин, даже в этих условиях мы планируем продолжать вести взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности и снижению бюджетного дефицита. Значительных средств потребует предстоящая индексация пенсий, страховых выплат, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы на 5,4%, заметных трат требует и подготовка региона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Чтобы финансово обеспечить все эти обязательства, мы и должны выявлять неэффективные расходы, в том числе и на содержание органов государственной власти.- В такое непростое время, когда есть проблемы с финансированием, бесспорно, начать оптимизацию расходов власть должна именно с себя. Эти действия, на мой взгляд, наиболее логичны и обоснованны. Мы видим, что губернатор Николай Иванович Меркушкин обозначил свою позицию предельно четко - названы все цифры, ориентиры, направления работы. Я уверена, что те средства, которые муниципалитеты сэкономят на управлении, вернутся в их казну, но будут работать уже на более глобальные цели - благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, развитие инфраструктуры. Сегодня, на мой взгляд, это самый рациональный путь выхода из сложившейся ситуации.- Администрация Самары на протяжении двух лет проводит поступательную политику по сокращению издержек, поиску дополнительных источников дохода бюджета, оптимизации штатной численности, повышению финансовой дисциплины и прозрачности конкурсных процедур. Безусловно, эта работа проводится не только органами местного самоуправления, но и предприятиями и учреждениями бюджетного сектора. Особое значение решение задачи по максимальной активизации всех ресурсов приобретает в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу. Сейчас все силы и ресурсы направлены на строительство объектов спортивной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и реконструкцию общественных зон. Курс на мобилизацию, заданный губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Следуя этому курсу, приложим максимум усилий, чтобы качественно подготовить город к предстоящему мировому первенству.- Решение областных властей о сокращении расходов на государственное управление принято в рамках реализуемой Правительством РФ административной реформы. Главное - научиться работать эффективнее с меньшим числом людей, чтобы сокращение аппарата привело к сокращению барьеров и времени принятия решений по конкретным обращениям граждан, повысило доступность органов власти в целом. Не так важно, сколько в итоге останется чиновников и департаментов, мы как общественники надеемся, что курс на оптимизацию работы органов исполнительной власти приведет к сокращению количества жалоб от людей и бизнеса.- Полностью поддерживаю намеченную главой региона стратегию действий. Сегодня большинство обычных жителей ведут свои семейные бюджеты экономно, и в этих условиях оптимизация должна коснуться каждого направления жизнедеятельности региона, в том числе и власти. И если всей стране приходится затягивать пояса, то и органы управления должны сделать то же самое. Но в современных условиях важно не просто экономить, но и правильно тратить доступные средства. Каждая бюджетная копейка должна работать на конкретный результат, приносить реальную, ощутимую пользу жителям. Этот механизм должен быть прозрачным и понятным людям.- Когда начался кризис, расходы на управленческий аппарат были неприемлемыми. Был слишком серьезный дисбаланс затрат на управление и на решение функциональных проблем, стоящих перед властями разных уровней. Сокращение расходов на управление постепенно шло и раньше. Сегодня может наблюдаться некоторая негативная реакция со стороны и управленцев, и определенной части населения на эти события, но потребности времени неумолимы. Губернатор довольно жестко ставит задачи по сокращению расходов и по областному, и по муниципальным бюджетам - это нормальный управленческий процесс. И как бы ни жаль было чиновникам расставаться с привычным положением вещей, особенно если это положение благополучно, другого выхода нет. В некоторых странах, например в Китае, зарплата управленцев зависит от состояния бюджета и от ряда других показателей. У нас эта схема не работает. В этих условиях, видимо, придется идти по традиционному пути - сокращение расходов и повышение эффективности за счет мобилизации внутренней энергии управленческого аппарата. Возможно, придется модифицировать этот аппарат, сократить дублирующие, пересекающиеся звенья. То же касается и самостоятельности муниципалитетов, которую они получили в ходе реформы местного самоуправления. Эта самостоятельность предполагает инициативную часть работы по наполнению бюджета и его использованию на основе самоуправления. В условиях кризиса нужно рассчитывать на то, что мы имеем, а имеем мы сегодня, как свидетельствуют различные показатели, не так много. На это влияют различные факторы, в том числе и экономические санкции, снижающие наши возможности развития, поэтому необходимо использовать механизм экономии.