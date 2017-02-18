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Бизнес подлючается. Как решаются проблемы подачи ресурсов коммерческим объектам?

 Вопрос подключения к коммунальным ресурсам - один из самых сложных для предпринимателей. Каждый бизнесмен хочет подвести к своему объекту воду, газ, электричество с минимальными затратами времени и финансов.

По инициативе совета по предпринимательству при главе Самары представители бизнеса и ресурсоснабжающих организаций собрались за круглым столом, чтобы обсудить оптимальные пути решения этой задачи.

Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Александр Андриянов отметил: муниципалитет заинтересован в сокращении сроков, необходимых для подключения бизнеса к газу, свету и воде.

- Чем быстрее предприниматель начнет работать, тем скорее получит прибыль и заплатит налоги. Но здесь нужно учитывать
и требования безопасности, - подчеркнул Андриянов.

Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Самарский бизнес-инкубатор» Юрий Тихонов доба-
вил, что технические тонкости заслуживают особого внимания. Важно не допускать коррупционных факторов в каждодневной работе организаций. На круглом столе обсуждались конкретные проблемы. В частности, начальник управления развития газификации ООО «Средневолжская газовая компания» Борис Протопопов напомнил, почему бизнесменам отказывают в подаче газа к стационарным киоскам.

- К нам часто обращаются с подобными просьбами. Но по закону «голубым топливом» обеспечиваются только объек-
ты капитального строительства, - сообщил Протопопов.

Заместитель главы администрации Ленинского района Матлаб Искендеров рассказал о случаях подключения к водо-
проводу незаконных торговых павильонов. Он уверен: такая практика мешает развитию легального бизнеса. Ситуацию разъяснил технический директор ООО «Самарские коммунальные системы» Дмитрий Ракицкий.

- Юридически мы не имеем права определять незаконность объекта и на этом основании отказывать в подключении. Это
сфера деятельности надзорных органов. Сегодня для заключения договора с нашей организацией от предпринимателя требуется только документ на землю, - ответил Ракицкий.

По его мнению, это не массовое явление, а с незаконными подключениями компания борется со всей строгостью. На-
пример, постоянно инспектирует самарские автомойки. Председатель совета предпринимателей Красноглинского района Татьяна Шаповалова сообщила о сложностях с поливом у одного бизнесмена в летний период. Коммерсант хотел бы безвозмездно озеленить территорию, но столкнулся с неожиданным «лимитом» водных мощностей. В итоге на круглом столе было решено организовать отдельный полив для новых газонов и цветников в районе.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» Николай Тарабин предложил создать для предпринимателей «единое окно» по вопросам подключения к энергоносителям, чтобы упростить жизнь малому и среднему бизнесу. Сегодня эта идея находится в разработке.
Александр Андриянов заверил, что этот круглый стол не будет единичным, планируется провести серию обсуждений.

- У нас остаются нерешенные вопросы, которые требуют активного диалога, - резюмировал он.

Предполагается, что следующая встреча бизнеса и поставщиков ресурсов будет целиком посвящена подключению к электричеству.
Дата: 18 февраля 2017 , 11:50
79
Автор текста: Алена Семенова
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