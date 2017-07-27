Бассейн в школе №127 достроят к концу августа

В Самаре проводятся работы по капитальному ремонту и развитию инфраструктуры образовательных учреждений.



В частности, в ближайшее время обновленный вид приобретут школа №127, лицей авиационного профиля №135 и Самарский медико-технический лицей. В четверг, 27 июля, ход строительных работ в учебных заведениях проверил глава города Олег Фурсов.



В школе №127 сейчас ведутся работы по строительству бассейна. Строить его начали еще в 2005 году, однако в 2009 стройка была заморожена из-за недостаточного финансирования. В октябре прошлого года был выбран новый подрядчик, который в этом году приступил к работе.



Сейчас на объекте уже выполнены работы по устройству наружного водопровода, монтажу стеновых панелей и кровли, возведены перегородки, монтируются внутренние и наружные сети канализации. На завершающем этапе находятся устройство чаши бассейна, монтаж внутреннего электроснабжения, системы отопления и вентиляции. Также продолжается установка металлических лестниц, противопожарных дверей и витражей.



Олег Фурсов остался доволен качеством работ, лично проверив качество отделки внутренних помещений. Однако вопрос вызвало то, что стройка идет с отставанием графика. Подрядчик объяснил задержку в работе тем, что проект пришлось дорабатывать. К концу августа строительство должно быть завершено.



- Средства на завершение строительства были выделены при поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина и Правительства региона. Темпы работ хорошие, подрядчику поставлена задача к 20 августа сдать этот объект. Уже в новом учебном году школьники Красноглинского района получат возможность заниматься плаванием. Для поселка Управленческий это очень знаковый и долгожданный объект, - отметил глава Самары.



Для лицея авиационного профиля №135 капитально ремонтируют корпус на улице Свободы, 150. Его признали аварийным, и в 2010 году закрыли. Директор лицея авиационного профиля №135 Сергей Копытин рассказал, что раньше в корпусе обучались ученики начальной школы, которые были вынуждены переместиться в расположенный через дорогу основной корпус.



Проектом предусмотрен ремонт крыши, усиление фундаментов, замена внутренних и внешних коммуникаций. Также деревянные покрытия заменят на монолитные железобетонные, восстановят стены, обустроят пандусы. Будет обустроена спортивная площадка и гимнастический зал, где дети смогут заниматься игровыми видами спорта и гимнастикой. В настоящий момент специалисты приступили к демонтажу внутренней отделки и инженерных коммуникаций. Средства на капитальный ремонт были выделены из федерального бюджета при поддержке депутата Государственной Думы Леонида Симановского.



Олег Фурсов также проверил качество работ и отметил, что во время ремонта стоит поддерживать в надлежащем состоянии территорию школы. Подрядчик заверил, что все недочеты в скором времени устранят. Завершить работы подрядная организация обещает к концу ноября.



В Самарском медико-техническом лицее строится новый спортзал, который разместят в новом пристрое общей площадью свыше 700 квадратных метров. Трехэтажное здание будет примыкать к задней стене основного корпуса.



Сейчас идут подготовительные работы: спилены деревья, установлено временное ограждение и подготовлена временная дорога. Олег Фурсов убедился, что работы идут в срок. Также главу города уверили, что металлические гаражи, попадающие в зону строительства наружных сетей, будут вскоре демонтированы.



В сентябре компания-подрядчик займется собственно возведением пристроя. Срок окончания работ – декабрь 2017 года.



Кроме того, Олег Фурсов рассказал, что городские власти подбирают площадки для новых школ и детских садов, ведутся переговоры о возобновлении строительства на законсервированных объектах и выкупе зданий у частных собственников для организации учебного процесса.