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Администрация Самары оптимизирует расходы. На очередном этапе экономия составила 87 млн рублей

В минувший четверг состоялось расширенное заседание Самарской городской думы. Основным вопросом стала «горячая» тема последних дней - необходимость экономии бюджетных средств.

На прошлой неделе губернатор Николай Меркушкин поставил задачу главам муниципалитетов - максимально оптимизировать расходы, а также изыскать способы увеличения доходов.

- Самый эффективный метод экономии бюджетных средств - это сокращение управленческого аппарата, который по мере роста начинает не выполнять прямые функции, а работает сам на себя, - отметил губернатор. - По всем ведомствам должно быть подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе и заработной платы сотрудников органов власти.

Работа в этом направлении ведется в администрации Самары в течение последних двух лет. Например, в 2015 году на 20% был сокращен штат муниципальных служащих, на 30% сократилось число отраслевых подразделений городской администрации - с 21 до 14. Увеличен норматив отчислений прибыли муниципальных предприятий в казну - с 20 до 50%. Значительные средства (206,7 млн рублей) в прошлом году сэкономлены на снижении цен на закупки по контрактам.

На прошедшем заседании гордумы принято решение об общем сокращении расходов на содержание органов местного самоуправления на 87,4 млн рублей.

- Сэкономленные средства пойдут на обновление парка пассажирских автобусов, приобретение трамваев и субсидии метрополитену, - сообщила руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова. - Произведенное сокращение бюджетных трат является очередным этапом решения задач, поставленных губернатором и главой города.

Часть средств будет направлена на обеспечение условий софинансирования в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Важность принятых решений подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин:

- Вопрос экономии бюджетных средств сейчас актуален для всей страны. Городские власти уже сокращают расходы, в том числе на содержание органов местного самоуправления. И это только часть исполнения задачи, поставленной перед нами губернатором, - сказал вице-мэр. - При этом реформа местного самоуправления продолжается. В ближайшее время широкий спектр полномочий город передаст на районный уровень с соответствующим финансированием, что позволит большую часть точечных, локальных вопросов жителей решать на местах.

- Любое решение, связанное с экономией, должно приниматься в жесткой связке с пониманием эффективности использования этих средств, - считает депутат Ирина Кочуева. - Нельзя сокращать ни деньги, ни людей, если четко не ясно, что дает это сокращение. Каждый рубль в бюджете должен быть адресно «расписан». Тогда перед любым чиновником, руководителем, директором муниципального предприятия можно будет ставить четкие и реальные задачи по оптимизации.

Комментарии:
Олег Фурсов, глава Самары:
- Курс на мобилизацию, заданный губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Администрация Самары последовательно сокращает издержки, ищет дополнительные источники доходов бюджета, оптимизирует штатную численность сотрудников. Безусловно, эта работа проводится не только органами местного самоуправления, но и предприятиями, и учреждениями бюджетного сектора. Особое значение решение задачи по максимальной активизации всех ресурсов приобретает в преддверии чемпионата мира по футболу. Сейчас все силы и ресурсы направлены на строительство объектов спортивной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и реконструкцию общественных зон.

Галина Андриянова, председатель думы г.о. Самара:
- Депутаты неоднократно обращали внимание на то, что необходимо не просто сократить численность аппарата управления и расходы на него, а сделать власть более эффективной и менее затратной. Это очень сложная задача, но я полагаю, что сегодня нам это по силам. Такая задача была поставлена губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным еще в 2015 году, когда началась реформа местного самоуправления. В ходе ее реализации затраты на содержание власти в Самаре сократились почти вдвое. Сегодня депутаты и их помощники работают бесплатно, и очевидно, что работа по сокращению расходов на содержание управленческого аппарата будет продолжена в дальнейшем. Те 87 миллионов рублей, о которых сегодня было доложено на заседании, - это только начало работы по оптимизации бюджетных расходов.
Дата: 4 февраля 2017 , 12:46
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Автор текста: Александра Романова
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