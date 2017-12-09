Власти подбирают индивидуальные решения по проблемным объектам долевого строительства

Законодательно будет повышена ответственность за нарушение прав граждан - участников долевого строительства.В нашем регионе меняют систему работы с дольщиками. Как подчеркнул врио губернатора Дмитрий Азаров, уполномоченные структуры должны решать их проблемы оперативнее, быстрее, чем раньше, принимать технические решения, без которых нельзя возобновить строительство или ввести дома в эксплуатацию. Заметную роль в изменении ситуации должны играть и местные власти.8 декабря временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко встретился с дольщиками, вложившимися в жилье на Мехзаводе. Десятиэтажный пятисекционный комплекс заложен в центре поселка, возле Дома культуры «Октябрь». Строительство начали еще в 2003 году. Дольщики рассказывают, что поначалу работы, которыми занималось ООО «Кросс», шли хорошими темпами. Люди радовались, глядя, как этаж за этажом растет их будущий дом. К 2008 году основной объем работ был выполнен. Оставалось завершить прокладку коммуникаций и отделку фасада.- Произошел несчастный случай: погибла крановщица, - рассказывает председатель инициативной группы Татьяна Короткова. - Правоохранительные органы остановили работы, кран убрали. А через полгода грянул кризис.В 2009 году объект был заморожен. «Кросс» стал банкротом. В 2013-м компания лишилась разрешения на строительство. Чтобы «оживить» объект, сначала нужно сделать объемную бумажную работу. Первоочередная задача - подготовить проект планировки территории. Средства на это выделят из городского бюджета. На разработку документации уйдет около трех месяцев. Итогом этой работы станет выделение земельного участка с обременением, и будет выдано разрешение на строительство. Параллельно в здании проверят инженерные системы. Вердикт специалистов обсудят представители мэрии и дольщики на следующей встрече. Она запланирована на конец декабря. Новая компания, которая будет завершать объект, получит компенсационный участок под строительство только тогда, когда выполнит все обязательства перед дольщиками. При этом люди, ожидающие ввода дома в эксплуатацию 15 лет, не понесут дополнительных расходов.- Такое позорное явление, как обманутые дольщики, должно уйти в прошлое, - подчеркнул Василенко. - Эта задача поставлена и президентом нашей страны, и главой региона. Застройщик, который возьмется за проект, будет работать под жестким контролем общественности, городской администрации и областного министерства строительства.На днях состоялась встреча еще с одной группой дольщиков. В администрации Октябрьского района жители, вложившиеся в строительство здания на улице Советской Армии, 240б, обсуждали с чиновниками и застройщиком судьбу объекта.Этот комплекс начинало возводить печально известное ЗАО «Гагаринец», гендиректор которого Алексей Садчиков отбывает пятилетний срок за мошенничество в особо крупном размере. После банкротства фирмы достроить жилой комплекс должна компания «Строй-Ком». Предполагается, что она возьмет на себя обязательство предоставить дольщикам квартиры или денежную компенсацию.Представитель компании Денис Камышников сообщил, что завершению строительства мешают юридические формальности. Жилой дом попадает в охранную зону объекта культурного наследия федерального значения - дачи купца Головкина. Хотя разрешение на строительство было получено раньше, чем «усадьбе со слонами» отвели «ареал обитания».Дольщиков заверили, что этот юридический парадокс разрешим.- Регламент охранной зоны не распространяется на правоотношения, возникшие на основании ранее выданного разрешения на строительство. Это наша официальная позиция, - сказал замруководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Аксарин.Чтобы дать зеленый свет строительству, надо разработать проект по внесению изменений в охранную зону. Когда минкультуры России убедится, что изменения не повредят сохранности дачи Головкина, и согласует документ, возведение объекта может быть продолжено. Как заявил Камышников, работа по корректировке зоны уже идет.В любом случае до 31 декабря 2019 года «Строй-Ком» предстоит удовлетворить права дольщиков, предоставив денежную компенсацию или квадратные метры. При этом дольщики могут поменять свои квартиры на улице Советской Армии, 240б на другие, расположенные в домах, которые строит эта же компания.