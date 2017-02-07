В Самарской области обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли

Встреча была посвящена обсуждению итогов всероссийского агрономического совещания, которое состоялось в Москве на площадке ВДНХ 1 февраля. Форум прошел под председательством министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.Одной из тем, поднятых на прошедшем совещании, стало увеличение объема собранного в стране зерна до 130-150 млн тонн. При этом общая задача для всех регионов — повысить качество урожая для того, чтобы составить реальную конкуренцию на мировых рынках. Этого можно добиться, по мнению Алексея Попова, за счет соблюдения технологий, повышения энергонасыщенности машинно-тракторного парка, сокращения сроков уборки и применения минеральных удобрений.Руководитель областного минсельхоза отметил, что в Самарской области более 70% собранного зерна - третьего класса, тогда как у ряда других регионов - четвертого и пятого.Кроме того, в ходе совещания Александр Ткачев поставил задачу нарастить производство по выращиванию овощей закрытого грунта, а также производство молока для того, чтобы полностью себя им обеспечить и интенсивно развивать животноводство.Особое внимание на агрономическом совещании было уделено программам социального развития села, а именно строительству жилья для специалистов, молодых семей и возведению новой инфраструктуры.Региональный министр сельского хозяйства рассказал Николаю Меркушкину, что в Самарской области по инициативе жителей предполагается ввести в муниципальных районах три ФАПа, четыре спортивные площадки, детские игровые комплексы. Еще три объекта в ближайшее время требуют газификации, два - проведения водоснабжения, в пяти районах необходима компактная застройка.- Мы полностью завершаем ввод жилья в рамках компактно-комплексной застройки в Сергиевске и Хворостянке — и уходим со схожими проектами на другие территории, - сказал Алексей Попов.