В Самаре за минувший год с должников взыскали 200 млн рублей

В съезде приняли участие более 320 делегатов, в том числе глава Самары Олег Фурсов, первый вице-губернатор Александр Нефедов, вице-губернатор Дмитрий Овчинников, руководители муниципальных образований. Участники съезда подвели итоги работы в 2016 году, обсудили предложения по развитию системы местного самоуправления, а также избрали новых членов Ассоциации.Как сообщает управление информации и аналитики администрации Самары, участники съезда единогласным решением приняли в состав Ассоциации 9 внутригородских районов Самары, увеличив таким образом количество ее участников до 342.Олег Фурсов, который является заместителем председателя Ассоциации, выступил с докладом о работе городских властей по достижению финансовой устойчивости. Он рассказал о мерах, принимаемых для пополнения бюджета за счет взыскания задолженности по обязательным платежам. Одной из них стало заключение соглашений с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной службой государственной регистрации. Благодаря этому удалось в прошедшем году с должников удалось взыскать около 200 млн рублей.В прошлом году были утверждены планы по финансовому оздоровлению и повышению рентабельности муниципальных предприятий. Для них был установлен норматив отчислений части прибыли в размере 50% вместо ранее установленных 20%. Таким образом отчисления в городской бюджет за два года составили 117 млн рублей.Для проведения инвентаризации земельных участков и имущества в районах города были созданы межведомственные комиссии, в состав которых вошли представители районов, налоговой инспекции, общественности и депутаты. Олег Фурсов отметил, что главной задачей комиссий является побуждение собственников к уплате налогов.-Работа по увеличению собираемости налогов проходит непросто, но уже сейчас видны её результаты. Так, по сбору имущественного налога лидирует Октябрьский район - 141% от плановых показателей. За ним следует Советский и Железнодорожный район - 132% и 123% соответственно, - подчеркнул Олег Фурсов. - Кроме того, в этом году мы запускаем программу «Народная инвентаризация». Она предполагает, что любой гражданин может сообщить о том, какой земельный участок является бесхозным или используется не по назначению. По результатам проверки будут приниматься необходимые меры для понуждения собственника к уплате налога и штрафа.