В Самаре новое жилье может появиться на территории бывших заводов - 4 ГПЗ и ЗИМ

Стороны обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке промышленных зон в Самаре и области.В частности, в региональной столице новые жилые кварталы могут появиться на территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗИМ.Как отметил Николай Меркушкин, федеральное Правительство подготовило программу содействия регионам при освоении земельных участков. Речь идет о строительстве коммунальной инфраструктуры, помощи в подключении к сетям.- В конечном итоге это может существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тыс. рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом, - сказал губернатор.Александр Баландин сообщил, что завтра он обсудит этот вопрос в федеральном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас же, по его словам, рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы. Он добавил, что по ряду промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры, и завтра они будут представлены в федеральный минстрой.