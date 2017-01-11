В Самаре новое жилье может появиться на территории бывших заводов - 4 ГПЗ и ЗИМ
Губернатор Николай Меркушкин встретился с новым руководителем регионального минстроя Александром Баландиным.
Стороны обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке промышленных зон в Самаре и области.
В частности, в региональной столице новые жилые кварталы могут появиться на территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗИМ.
Как отметил Николай Меркушкин, федеральное Правительство подготовило программу содействия регионам при освоении земельных участков. Речь идет о строительстве коммунальной инфраструктуры, помощи в подключении к сетям.
- В конечном итоге это может существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тыс. рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом, - сказал губернатор.
Александр Баландин сообщил, что завтра он обсудит этот вопрос в федеральном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас же, по его словам, рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы. Он добавил, что по ряду промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры, и завтра они будут представлены в федеральный минстрой.
Стороны обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке промышленных зон в Самаре и области.
В частности, в региональной столице новые жилые кварталы могут появиться на территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗИМ.
Как отметил Николай Меркушкин, федеральное Правительство подготовило программу содействия регионам при освоении земельных участков. Речь идет о строительстве коммунальной инфраструктуры, помощи в подключении к сетям.
- В конечном итоге это может существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тыс. рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом, - сказал губернатор.
Александр Баландин сообщил, что завтра он обсудит этот вопрос в федеральном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас же, по его словам, рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы. Он добавил, что по ряду промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры, и завтра они будут представлены в федеральный минстрой.
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