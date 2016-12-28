Строительство магистрали «Центральная» может начаться после ЧМ-2018
Об этом рассказал глава региона Николай Меркушкин во время спецвыпуска программы «На связи с губернатором».
Один из заданных ему вопросов касался строительства магистрали Центральная в Самаре. Проект, поддержанный федеральным правительством, планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Партнерами должны выступить «Газпромбанк» и его дочерняя компания «Лидер».
По словам Николая Меркушкина, в настоящее время рассматривается вариант строительства магистрали, состоящей из трех полос. Две полосы планируется отдать под общественный транспорт и для формирования внутриквартальных съездов. Третью полосу планируется сделать почти без светофоров, со скоростным движением.
- Партнеры проекта хотели, чтобы эта часть дороги была платной, - сказал глава региона.
На реализацию всего проекта может уйти четыре-пять лет. При этом не исключено, что возведение магистрали начнется в 2018 году после проведения Чемпионата мира по футболу.
Говоря о теме строительства дорог в регионе, Николай Меркушкин отметил, что размер поступлений из федерального бюджета в дорожный фонд Самарской области значительно увеличился.
- В этом году мы получим более 9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. А в 2017 год мы должны получить около 11 млрд рублей. Это вполне справедливый коэффициент для Самарской области, - сказал губернатор.
Значительный резерв пополнения дорожного фонда – около 3,5 млрд рублей в этом году составил транспортный налог. Планируется, что в следующем году собираемость увеличится.
В рамках подготовки к ЧМ-2018 Самарская область получила чуть больше 13 млрд рублей на ремонт дорог.
Один из заданных ему вопросов касался строительства магистрали Центральная в Самаре. Проект, поддержанный федеральным правительством, планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Партнерами должны выступить «Газпромбанк» и его дочерняя компания «Лидер».
По словам Николая Меркушкина, в настоящее время рассматривается вариант строительства магистрали, состоящей из трех полос. Две полосы планируется отдать под общественный транспорт и для формирования внутриквартальных съездов. Третью полосу планируется сделать почти без светофоров, со скоростным движением.
- Партнеры проекта хотели, чтобы эта часть дороги была платной, - сказал глава региона.
На реализацию всего проекта может уйти четыре-пять лет. При этом не исключено, что возведение магистрали начнется в 2018 году после проведения Чемпионата мира по футболу.
Говоря о теме строительства дорог в регионе, Николай Меркушкин отметил, что размер поступлений из федерального бюджета в дорожный фонд Самарской области значительно увеличился.
- В этом году мы получим более 9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. А в 2017 год мы должны получить около 11 млрд рублей. Это вполне справедливый коэффициент для Самарской области, - сказал губернатор.
Значительный резерв пополнения дорожного фонда – около 3,5 млрд рублей в этом году составил транспортный налог. Планируется, что в следующем году собираемость увеличится.
В рамках подготовки к ЧМ-2018 Самарская область получила чуть больше 13 млрд рублей на ремонт дорог.
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