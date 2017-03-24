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Николай Меркушкин встретился с директором Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иваном Федотовым

 В ходе рабочей встречи стороны обсудили развитие научной базы региона.

Ассоциация, основной задачей которой является продвижение инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов регионов - ее членов в органах госвласти, была создана в мае 2010 года. В ее первоначальный состав вошли восемь регионов: Республики Татарстан и Мордовия, Красноярский и Пермский край, Томская, Новосибирская, Иркутская, Калужская области. Самарская область присоединилась к Ассоциации в 2012 году.

Выпускаемый АИРР рейтинг инновационной активности регионов позволяет объективно оценить динамику их развития в этом направлении. Также в прошлом году Ассоциация сформировала рейтинг регионов, где ведется высокотехнологичный бизнес.

- Этот рейтинг нужен, чтобы инвесторы оценивали регионы как потенциальную площадку, где можно создать высокотехнологичное производство. Самарская область занимает в нем достойное место, - пояснил Иван Федотов.

Николай Меркушкин заметил, что в Самарской области необходимо активнее инициировать процесс укрепления собственной научной базы, что даст активный толчок для развития и создания крупных производств в губернии.

- Что касается инвестиционных регионов, то они в основном работают «по верхам». Мы не формируем собственную среду, которая должна выдавать научный результат. Нам необходимо растить собственные кадры с малых лет, - сказал он.

В качестве примера он привел Центр одаренных детей, который начал работать в 2013 году на базе областного лицея-интерната. Сейчас в нем обучается порядка 200 детей, однако вскоре начнется строительство отдельного здания для молодых дарований. Новый центр сможет принять до 800 школьников.
Необходимым шагом развития науки в области, по мнению Николая Меркушкина, является повышение конкурентоспособности самарских вузов. Здесь речь идет о попадании Самарского университета в проект 5-100.

- Изначально попав в ТОП, наш университет был из числа последних, сегодня мы находимся во второй группе рейтинга. Сейчас наша цель - перейти в первую группу. В Самаре очень хорошие условия для развития науки, здесь есть мощные производства, на которых студенты смогут работать на конкретный результат. Перед нами стоит задача - приблизить науку к студенту. Проект 5-100 как раз ее решает, - пояснил глава региона, отметив, что Ассоциации необходимо наладить сотрудничество с ведущими вузами регионов, поскольку интеграция деятельности АИРР в учебный процесс позволит усилить развитие науки в инновационном направлении.
Дата: 24 марта 2017 , 12:51
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Андрей Савельев
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