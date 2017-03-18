Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Республики Крым

В 2014 году Самарская область взяла шефство над Сакским районом полуострова. За достаточно короткое время самарцы собрали почти 60 млн рублей. Как рассказала Галина Мирошниченко, благодаря этой поддержке в районной больнице появился кабинет ультразвуковой диагностики, практически во всех школах и детсадах поменяли оборудование пищеблоков, а для учеников были приобретены парты, учебники и оргтехника. Уже третий год сакские дети получают от Самары новогодние подарки. Не остаются без внимания и ветераны: их правительство области каждый год поздравляет с Днем Победы.- Жители района очень благодарны за эту поддержку. Они относятся к самарцам с большой теплотой, - подчеркнула Мирошниченко.В рамках сотрудничества также был реконструирован комплекс Девяти Героев Советского Союза в селе Геройское. С такой инициативой выступил Николай Меркушкин.Кроме того, с декабря 2014 года областное правительство активно взаимодействует с минтуризма республики. Стороны работают над популяризацией крымских маршрутов среди самарских туристов. По словам Сергея Стрельбицкого, у республики налажена хорошая связь с департаментом туризма Самарской области и уже намечен ряд совместных проектов.- Чтобы дело продвигалось быстрее, мы предлагаем подписать соглашение о сотрудничестве между Республикой Крым и Самарской областью, - заявил Стрельбицкий.Крымчане передали губернатору проект соглашения и попросили в ближайшее время доработать документ. Подписать соглашение планируется 22 апреля на Международном экономическом форуме в Ялте.