На совете при губернаторе Самарской области оценили достижения региона в сфере культуры и искусства

Как рассказал глава региона, в последние годы культурная политика стала неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности России. При этом он подчеркнул, что отрасль культуры является одной из немногих способных эффективно решить задачу по укреплению общества.Губернатор отметил, что региональными властями была проделана большая работа по развитию сферы культуры и искусств, и привел в качестве примера целый ряд реализованных крупных творческих проектов. Среди них губернский фестиваль творчества «Рожденные в сердце России», который проводится в области с 2013 года, межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». Среди знаковых культурных мероприятий региона Николай Меркушкин также выделил Всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского и фестиваль «Волжские театральные сезоны».Одним из позитивных фактов, по мнению Николая Меркушкина, является рост зарплат работников культуры. В период с 2012 по 2016 годы зарплата работников культуры выросла в регионе более чем в два раза: с 10665 рублей в 2012-м до 21931 рубля в прошлом году.- По этому показателю Самарская область - один из лидеров в Приволжском федеральном округе. Сейчас стоит задача довести заработную плату работников культуры до среднего уровня по региону, - сказал губернатор.Присутствовавший на заседании председатель реготделения Союза композиторов Марк Левянт отметил, что в последние годы в губернии в целом меняется отношение к культуре среди жителей.- Меняется облик города, ремонтируются дороги и тротуары, реставрируются здания. Это очень сильно влияет на настроение жителей, повышает чувство любви к своей малой родине и, как следствие, работает на повышение общей культуры жителей, - отметил он.Генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова поблагодарила Николая Меркушкина за поддержку творческих работников:- Спасибо за гранты, премии, губернаторские стипендии. Коллектив нашего театра ощущает вашу поддержку.Подводя итоги заседания, глава региона подчеркнул, что областное правительство будет всячески поддерживать отрасль культуры и делать все возможное для ее развития.