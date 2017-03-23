На совете при губернаторе Самарской области оценили достижения региона в сфере культуры и искусства
Участники встречи обсудили достижения в сфере культуры за последние годы и перспективы развития отрасли. Также были обозначены проблемные вопросы, решение которых возможно только при участии и поддержке региональной власти.
Как рассказал глава региона, в последние годы культурная политика стала неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности России. При этом он подчеркнул, что отрасль культуры является одной из немногих способных эффективно решить задачу по укреплению общества.
Губернатор отметил, что региональными властями была проделана большая работа по развитию сферы культуры и искусств, и привел в качестве примера целый ряд реализованных крупных творческих проектов. Среди них губернский фестиваль творчества «Рожденные в сердце России», который проводится в области с 2013 года, межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». Среди знаковых культурных мероприятий региона Николай Меркушкин также выделил Всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского и фестиваль «Волжские театральные сезоны».
Одним из позитивных фактов, по мнению Николая Меркушкина, является рост зарплат работников культуры. В период с 2012 по 2016 годы зарплата работников культуры выросла в регионе более чем в два раза: с 10665 рублей в 2012-м до 21931 рубля в прошлом году.
- По этому показателю Самарская область - один из лидеров в Приволжском федеральном округе. Сейчас стоит задача довести заработную плату работников культуры до среднего уровня по региону, - сказал губернатор.
Присутствовавший на заседании председатель реготделения Союза композиторов Марк Левянт отметил, что в последние годы в губернии в целом меняется отношение к культуре среди жителей.
- Меняется облик города, ремонтируются дороги и тротуары, реставрируются здания. Это очень сильно влияет на настроение жителей, повышает чувство любви к своей малой родине и, как следствие, работает на повышение общей культуры жителей, - отметил он.
Генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова поблагодарила Николая Меркушкина за поддержку творческих работников:
- Спасибо за гранты, премии, губернаторские стипендии. Коллектив нашего театра ощущает вашу поддержку.
Подводя итоги заседания, глава региона подчеркнул, что областное правительство будет всячески поддерживать отрасль культуры и делать все возможное для ее развития.
Как рассказал глава региона, в последние годы культурная политика стала неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности России. При этом он подчеркнул, что отрасль культуры является одной из немногих способных эффективно решить задачу по укреплению общества.
Губернатор отметил, что региональными властями была проделана большая работа по развитию сферы культуры и искусств, и привел в качестве примера целый ряд реализованных крупных творческих проектов. Среди них губернский фестиваль творчества «Рожденные в сердце России», который проводится в области с 2013 года, межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». Среди знаковых культурных мероприятий региона Николай Меркушкин также выделил Всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского и фестиваль «Волжские театральные сезоны».
Одним из позитивных фактов, по мнению Николая Меркушкина, является рост зарплат работников культуры. В период с 2012 по 2016 годы зарплата работников культуры выросла в регионе более чем в два раза: с 10665 рублей в 2012-м до 21931 рубля в прошлом году.
- По этому показателю Самарская область - один из лидеров в Приволжском федеральном округе. Сейчас стоит задача довести заработную плату работников культуры до среднего уровня по региону, - сказал губернатор.
Присутствовавший на заседании председатель реготделения Союза композиторов Марк Левянт отметил, что в последние годы в губернии в целом меняется отношение к культуре среди жителей.
- Меняется облик города, ремонтируются дороги и тротуары, реставрируются здания. Это очень сильно влияет на настроение жителей, повышает чувство любви к своей малой родине и, как следствие, работает на повышение общей культуры жителей, - отметил он.
Генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова поблагодарила Николая Меркушкина за поддержку творческих работников:
- Спасибо за гранты, премии, губернаторские стипендии. Коллектив нашего театра ощущает вашу поддержку.
Подводя итоги заседания, глава региона подчеркнул, что областное правительство будет всячески поддерживать отрасль культуры и делать все возможное для ее развития.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Власть
22 марта 2017
211
18 марта 2017
615
23 марта 2017 , 19:35
134
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
104
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
126
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
309
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
499
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
162
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5860
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5155
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3942
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3908
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
999
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1059
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
939
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...