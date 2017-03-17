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На благоустройство Самарской области в этом году будет выделено 2,2 млрд рублей

Две трети этой суммы направят на дворовые территории, оставшуюся треть - на организацию общественных пространств парков, скверов, площадей. Об этом рассказал вчера губернатор Николай Меркушкин, поздравивший ветеранов и работников отрасли торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с их профессиональным праздником.

В рамках церемонии состоялось вручение флага Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». Награду получило МП «Спецремстройзеленхоз», работники которого в годы Великой Отечественный войны защищали Родину не только на фронте, но и в тылу - выращивая овощи для снабжения армии.

Глава региона отметил, что жилищно-коммунальная сфера играет огромную роль в развитии региона. В отрасли трудятся 45,5 тысячи  жителей области. На территории региона насчитывается 23 тысячи многоквартирных домов, их обслуживанием занимаются 343 УК, 1296 ТСЖ и 241 ЖСК. Кроме того, 258 предприятий оказывают населению коммунальные услуги.

По словам Николая Меркушкина, в этом году планируется собрать 2,8 млрд платежей за капремонт.

- Это существенная сумма, которая поможет нам выполнить большой объем работ. В текущем году мы планируем капитально отремонтировать более 1000 домов. Кроме того, к чемпионату мира будет отремонтировано около 2000 фасадов, - отметил он.

Как стало известно, Самарская область примет участие в национальном проекте «ЖКХ и городская среда». По словам главы региона, в настоящее время ожидается постановление федерального правительства о выделении губернии 920 млн рублей. Еще 1,2 млрд рублей будут прибавлены к ним из бюджета области.

Еще одним важным нововведением станет новая система общественных объединений. В течение двух недель в Самаре появится 355 общественных советов территорий и 135 общественных советов микрорайонов.

- Таким образом, на каждые 2-3 тысячи человек будет своя общественная администрация. Это активные люди, желающие вплотную заниматься улучшением жизни в своем дворе, доме. Мы дадим им всем полномочия, связанные со сферой ЖКХ. Без их виз никакие работы по капремонту и благоустройству оплачены не будут, - подчеркнул губернатор.

Работу объединений будет контролировать координационный совет, куда войдут представители областного правительства, губернской и городской дум, силовых структур, предприятий и организаций, районных администраций. Благодаря этому будет налажено взаимодействие работников ЖКХ, представителей власти и населения.
Дата: 17 марта 2017 , 10:09
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Андрей Савельев
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