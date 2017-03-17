На благоустройство Самарской области в этом году будет выделено 2,2 млрд рублей

В рамках церемонии состоялось вручение флага Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». Награду получило МП «Спецремстройзеленхоз», работники которого в годы Великой Отечественный войны защищали Родину не только на фронте, но и в тылу - выращивая овощи для снабжения армии.Глава региона отметил, что жилищно-коммунальная сфера играет огромную роль в развитии региона. В отрасли трудятся 45,5 тысячи жителей области. На территории региона насчитывается 23 тысячи многоквартирных домов, их обслуживанием занимаются 343 УК, 1296 ТСЖ и 241 ЖСК. Кроме того, 258 предприятий оказывают населению коммунальные услуги.По словам Николая Меркушкина, в этом году планируется собрать 2,8 млрд платежей за капремонт.- Это существенная сумма, которая поможет нам выполнить большой объем работ. В текущем году мы планируем капитально отремонтировать более 1000 домов. Кроме того, к чемпионату мира будет отремонтировано около 2000 фасадов, - отметил он.Как стало известно, Самарская область примет участие в национальном проекте «ЖКХ и городская среда». По словам главы региона, в настоящее время ожидается постановление федерального правительства о выделении губернии 920 млн рублей. Еще 1,2 млрд рублей будут прибавлены к ним из бюджета области.Еще одним важным нововведением станет новая система общественных объединений. В течение двух недель в Самаре появится 355 общественных советов территорий и 135 общественных советов микрорайонов.- Таким образом, на каждые 2-3 тысячи человек будет своя общественная администрация. Это активные люди, желающие вплотную заниматься улучшением жизни в своем дворе, доме. Мы дадим им всем полномочия, связанные со сферой ЖКХ. Без их виз никакие работы по капремонту и благоустройству оплачены не будут, - подчеркнул губернатор.Работу объединений будет контролировать координационный совет, куда войдут представители областного правительства, губернской и городской дум, силовых структур, предприятий и организаций, районных администраций. Благодаря этому будет налажено взаимодействие работников ЖКХ, представителей власти и населения.