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Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО

В минувший вторник в Оренбурге состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе. Главной темой стали меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению.

Как отметил полпред Михаил Викторович Бабич, суммарные потери регионов округа от незаконной экономической деятельности составили около 27 млрд рублей. По оценкам экспертов, в прошлом году порядка 3,5 млн человек в ПФО было занято в неформальном секторе экономики.

- Широкое распространение в округе получило активное использование фирм-однодневок для легализации доходов, полученных преступным путем. Ведется незаконная банковская деятельность, распространение получила так называемая теневая инкассация. Следует навести порядок при заключении государственных и муниципальных контрактов, и необходимо жестко поставить заслон системе откатов. Реакции требует и засилье контрафактных товаров, - обозначил проблемы полпред.

Присутствовавший на заседании губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин рассказал о планомерной работе властей по противодействию созданию «теневых» схем, подробно остановившись на сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одним из шагов является начисление компенсации жителям для оплаты услуг ЖКХ после подтверждения этой оплаты. Такой подход позволит свести к нулю использование мошеннических схем в этой сфере и сделать жилищно-коммунальное хозяйство региона более прозрачным. Однако управляющие компании неохотно переходят на работу через единый расчетный центр.

- В случае работы с ЕРЦ областные власти могут видеть, куда идут государственные средства, направляемые управляющим компаниям в качестве дотаций. Но пока можно констатировать, что прозрачно они работать не хотят, - сказал глава региона.

Кроме того, было выявлено, что порядка 8% от общего числа получателей льгот на оплату услуг ЖКХ после изменения системы начисления никак себя не проявили в органах соцзащиты.

- Либо им не нужны эти льготы, либо они не проживают на территории Самарской области, а раньше компенсации им переводились. Только по этой статье мы оставляем в бюджете десятки миллионов рублей, - рассказал губернатор. В своем докладе Николай Меркушкин также упомянул, что до недавнего времени существовали коррупционные схемы по выводу бюджетных средств при дотировании льготных перевозок.

- В городе действовала безлимитная карта для пенсионеров, и были случаи, что по одной карте совершалось более тысячи поездок в месяц, которые компенсировались областным бюджетом. Сейчас мы ограничили число поездок до 50, и в феврале почти 96 процентов льготников уложились в этот норматив, - пояснил он.

Глава региона подчеркнул, что наведение порядка позволит в полном объеме выполнять те задачи, которые сейчас стоят перед ЖКХ.

- Возможности двигаться вперед есть, но нужен порядок, нужно, чтобы каждый рубль, направляемый и государством, и человеком, работал. В том числе на это направлено и изменение системы выплат, которая позволит только за счет наведения порядка сохранить как в ЖКХ, так и в транспорте до 3-3,5 миллиарда рублей, которые раньше уходили по разным каналам, - подытожил Николай Меркушкин.
Дата: 30 марта 2017 , 13:58
141
Автор текста: Анна Турова
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