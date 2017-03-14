Главе Самары Олегу Фурсову представили проект благоустройства гостевых маршрутов Железнодорожного района
Благоустройство территории вдоль гостевых маршрутов - одно из приоритетных направлений деятельности городских и районных властей в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Мэр Самары Олег Фурсов проводит серию совещаний, посвященных этой теме. В минувшую пятницу о планах по благоустройству рассказала глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина. В совещании приняли участие главный архитектор города Алексей Самарцев, руководители профильных департаментов и муниципальных предприятий.
- Гостевые улицы района - Агибалова, Красноармейская, Спортивная, Льва Толстого и Братьев Коростелевых. Въездная группа - улица Авроры, - перечислила Елена Лапушкина.
Улице Авроры планируется уделить особое внимание. Пять многоквартирных домов на этой территории находятся в неудовлетворительном состоянии - нуждаются в ремонте фасадов. Часть зданий приведут в порядок за счет средств Фонда капитального ремонта, часть обновят силами районных властей.
На совещании подробно обсуждали буквально каждый дом, каждый объект потребительского рынка. Некоторые работы были начаты еще в прошлом году, с наступлением тепла их продолжат. Например, на пересечении улиц Авроры и Партизанской отремонтировали лестницу и тротуар, а в этом сезоне на склоне появится цветник. Неказистые киоски возле торгового центра исчезнут. Как было заявлено на совещании, до июля предпринимателям предложат места в «Аврора молл». Возможно, преобразится и асфальтовая площадка на пересечении улиц Авроры и Промышленности. Глава города поручил рассмотреть возможность установки там топиарных фигур с символикой ЧМ-2018. Изменения коснутся и входной группы парка им. Щорса - ее ремонтом займется МАУ «Парки Самары». Специалисты оценят и состояние так называемого Лосиного парка в поселке Толевый. Возможно, там восстановят фонтан и разобьют клумбы.
Кроме того, Олег Фурсов поручил привести к единому стилю все ограждения, кронировать деревья и очистить опоры линий электропередачи от незаконной рекламы, а стены - от граффити.
Мэр Самары Олег Фурсов проводит серию совещаний, посвященных этой теме. В минувшую пятницу о планах по благоустройству рассказала глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина. В совещании приняли участие главный архитектор города Алексей Самарцев, руководители профильных департаментов и муниципальных предприятий.
- Гостевые улицы района - Агибалова, Красноармейская, Спортивная, Льва Толстого и Братьев Коростелевых. Въездная группа - улица Авроры, - перечислила Елена Лапушкина.
Улице Авроры планируется уделить особое внимание. Пять многоквартирных домов на этой территории находятся в неудовлетворительном состоянии - нуждаются в ремонте фасадов. Часть зданий приведут в порядок за счет средств Фонда капитального ремонта, часть обновят силами районных властей.
На совещании подробно обсуждали буквально каждый дом, каждый объект потребительского рынка. Некоторые работы были начаты еще в прошлом году, с наступлением тепла их продолжат. Например, на пересечении улиц Авроры и Партизанской отремонтировали лестницу и тротуар, а в этом сезоне на склоне появится цветник. Неказистые киоски возле торгового центра исчезнут. Как было заявлено на совещании, до июля предпринимателям предложат места в «Аврора молл». Возможно, преобразится и асфальтовая площадка на пересечении улиц Авроры и Промышленности. Глава города поручил рассмотреть возможность установки там топиарных фигур с символикой ЧМ-2018. Изменения коснутся и входной группы парка им. Щорса - ее ремонтом займется МАУ «Парки Самары». Специалисты оценят и состояние так называемого Лосиного парка в поселке Толевый. Возможно, там восстановят фонтан и разобьют клумбы.
Кроме того, Олег Фурсов поручил привести к единому стилю все ограждения, кронировать деревья и очистить опоры линий электропередачи от незаконной рекламы, а стены - от граффити.
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