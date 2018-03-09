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День президента в Самаре

В среду, 7 марта, президент России Владимир Путин побывал с визитом в Самаре.

Он посетил булочно-кондитерский комбинат, провел встречу с женщинами-предпринимателями, заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Состоялась также рабочая встреча главы государства с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.








Место хорошее, но... опасное
Рабочая поездка президента началась с посещения булочно- кондитерского комбината. Предприятие специализируется на изготовлении хлебобулочных, кондитерских, слоеных, сдобных изделий и считается одним из наиболее успешных в регионе. Его производительность достигает 70 тонн готовой продукции в сутки, в ассортименте - до 260 наименований изделий.

В сопровождении полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, главы региона Дмитрия Азарова и генерального директора предприятия Лидии Ерошиной Владимир Путин посетил производственные цеха, ознакомился с технологией выпекания хлеба. Президенту рассказали о требованиях к качеству продукции и условиях труда работников. Познакомили с историей предприятия, введенного в эксплуатацию в 1988 году.

Владимиру Путину показали выставку готовой продукции. Президент попробовал ржаной хлеб и сладкую булочку с маком.

- Очень вкусно, - отметил глава государства.

Лидия Ерошина показала президенту фирменные круассаны.

- Мы первые привезли этот продукт в Самару. Наши круассаны можно продавать и в Париже, - уверена она.

В ходе посещения комбината Владимир Путин провел встречу с женщинами-предпринимателями из разных регионов страны.

- Хорошее место мы выбрали для встречи, но опасное. Трудно удержаться, уж больно продукция хороша, - шуткой начал разговор президент.

Он поздравил собравшихся с наступающим праздником 8 Марта, пожелал им всего самого доброго. 

























Президент отметил, что сегодня грань между мужскими и женскими профессиями стирается.

- Чтобы быть или крупным акционером или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем производства, - нужны особые качества, прежде всего лидерские качества, - отметил Владимир Путин.- А если лидерские качества сочетаются с женскими - в прямом смысле этого слова - чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин.

В ходе встречи президент и женщины-предприниматели обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса в России.

Ситуация меняется к лучшему
В здании правительства Самарской области Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Дмитрием Азаровым.

Глава региона сообщил президенту о текущих задачах, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь речь идет о подготовке к мировому футбольному первенству. Дмитрий Азаров отметил, что он в ежедневном режиме контролирует весь ход подготовки.

- Отставание есть? - поинтересовался Владимир Путин.

- Если говорить о главном объекте, стадионе, то в декабре прошлого года был утвержден догоняющий план строительства, он исполняется в полном объеме, в апреле стадион будет введен в эксплуатацию. Сегодня есть полное взаимопонимание между региональными властями, федеральным заказчиком и подрядчиком. Что касается объектов региональной инфраструктуры, все они готовы, - ответил Дмитрий Азаров и добавил, что все вопросы, касающиеся подготовки к ЧМ-2018, находятся в зоне особого внимания региональных властей.

Врио губернатора также сообщил о текущей социально-экономической ситуации в Самарской области. Рост промышленного производства в прошлом году составил 1,6%. Во многом это связано со стабилизацией ситуации на АвтоВАЗе. Дмитрий Азаров выразил Владимиру Путину слова благодарности за поддержку крупнейшего автозавода России.

Президент страны и руководитель области обсудили участие АО «РКЦ «Прогресс» в разработке ракеты-носителя тяжелого класса.

- Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации такой масштабной задачи, - сказал Дмитрий Азаров.

Говоря о ситуации в агропромышленном комплексе, глава региона заметил, что в прошлом году в Самарской области собран большой урожай зерновых - 2,7 млн тонн.

- Он стимулировал разработку в регионе новых подходов к хранению и переработке зерновых, - сказал Дмитрий Азаров. И добавил, что сейчас в Самарской области готовятся корректировки региональной программы поддержки сельского хозяйства.

Билет в будущее
Далее под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подведены итоги работы за предыдущие годы, намечены перспективы на 2018-й.

Президент отметил, что за семь лет АСИ стало центром притяжения деятельных людей со всей страны, которые работают в сфере передовых технологий. Важными проектами, реализуемыми Агентством, стали соревнования профессионального мастерства WorldSkills и технопарки «Кванториум» для школьников.

Одна из центральных тем, на которую попросил обратить внимание глава государства, - реализация профориентационного проекта «Билет в будущее».

- Опираясь на предпринимателей на местах, необходимо продолжить работу по созданию благоприятного делового климата в субъектах Федерации. В рамках национальной предпринимательской инициативы мы существенно обновили законодательство, сняли многие избыточные барьеры. Но здесь важно постоянно двигаться вперед. Вот сейчас только у меня была встреча с женщинами-предпринимателями, они совершенно конкретные вопросы ставили и абсолютно практические, которые нам нужно решать, - поставил задачу Владимир Путин.

В качестве примера успешной работы АСИ президенту представили проект, реализуемый предпринимателями в Самарской области. Наш регион стал первым в России, в котором интернет-кабели начали прокладывать по обочинам дорог. Таких линий уже 187 километров.

Врио губернатора Дмитрий Азаров заявил, что наш регион активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив по самым разным направлениям деятельности.

- Продуктивно работает «Нейронет». Самарский государственный медицинский университет по этому рейтингу занял первое место среди почти 40 вузов России. СамГМУ реализует 15 инновационных проектов. Некоторые из них уникальны, - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что сейчас одно из основных направлений работы региональных властей - повышение инвестиционной привлекательности Самарской области.

В заключение выступления Дмитрий Азаров высказал пожелание по включению нашего региона в качестве пилотного в профориентационный проект для школьников «Вперед, в будущее».

- Самарская область уже имеет такой опыт. У нас в школах успешно прошли проекты по обучению робототехнике и новым технологиям, - отметил он.
Дата: 8 марта 2018 , 12:29
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Автор текста: Глеб Мартов, Кирилл Ляхманов
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