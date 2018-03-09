День президента в Самаре

Он посетил булочно-кондитерский комбинат, провел встречу с женщинами-предпринимателями, заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Состоялась также рабочая встреча главы государства с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.Рабочая поездка президента началась с посещения булочно- кондитерского комбината. Предприятие специализируется на изготовлении хлебобулочных, кондитерских, слоеных, сдобных изделий и считается одним из наиболее успешных в регионе. Его производительность достигает 70 тонн готовой продукции в сутки, в ассортименте - до 260 наименований изделий.В сопровождении полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, главы региона Дмитрия Азарова и генерального директора предприятия Лидии Ерошиной Владимир Путин посетил производственные цеха, ознакомился с технологией выпекания хлеба. Президенту рассказали о требованиях к качеству продукции и условиях труда работников. Познакомили с историей предприятия, введенного в эксплуатацию в 1988 году.Владимиру Путину показали выставку готовой продукции. Президент попробовал ржаной хлеб и сладкую булочку с маком.- Очень вкусно, - отметил глава государства.Лидия Ерошина показала президенту фирменные круассаны.- Мы первые привезли этот продукт в Самару. Наши круассаны можно продавать и в Париже, - уверена она.В ходе посещения комбината Владимир Путин провел встречу с женщинами-предпринимателями из разных регионов страны.- Хорошее место мы выбрали для встречи, но опасное. Трудно удержаться, уж больно продукция хороша, - шуткой начал разговор президент.Он поздравил собравшихся с наступающим праздником 8 Марта, пожелал им всего самого доброго.Президент отметил, что сегодня грань между мужскими и женскими профессиями стирается.- Чтобы быть или крупным акционером или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем производства, - нужны особые качества, прежде всего лидерские качества, - отметил Владимир Путин.- А если лидерские качества сочетаются с женскими - в прямом смысле этого слова - чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин.В ходе встречи президент и женщины-предприниматели обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса в России.В здании правительства Самарской области Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Дмитрием Азаровым.Глава региона сообщил президенту о текущих задачах, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь речь идет о подготовке к мировому футбольному первенству. Дмитрий Азаров отметил, что он в ежедневном режиме контролирует весь ход подготовки.- Отставание есть? - поинтересовался Владимир Путин.- Если говорить о главном объекте, стадионе, то в декабре прошлого года был утвержден догоняющий план строительства, он исполняется в полном объеме, в апреле стадион будет введен в эксплуатацию. Сегодня есть полное взаимопонимание между региональными властями, федеральным заказчиком и подрядчиком. Что касается объектов региональной инфраструктуры, все они готовы, - ответил Дмитрий Азаров и добавил, что все вопросы, касающиеся подготовки к ЧМ-2018, находятся в зоне особого внимания региональных властей.Врио губернатора также сообщил о текущей социально-экономической ситуации в Самарской области. Рост промышленного производства в прошлом году составил 1,6%. Во многом это связано со стабилизацией ситуации на АвтоВАЗе. Дмитрий Азаров выразил Владимиру Путину слова благодарности за поддержку крупнейшего автозавода России.Президент страны и руководитель области обсудили участие АО «РКЦ «Прогресс» в разработке ракеты-носителя тяжелого класса.- Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации такой масштабной задачи, - сказал Дмитрий Азаров.Говоря о ситуации в агропромышленном комплексе, глава региона заметил, что в прошлом году в Самарской области собран большой урожай зерновых - 2,7 млн тонн.- Он стимулировал разработку в регионе новых подходов к хранению и переработке зерновых, - сказал Дмитрий Азаров. И добавил, что сейчас в Самарской области готовятся корректировки региональной программы поддержки сельского хозяйства.Далее под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подведены итоги работы за предыдущие годы, намечены перспективы на 2018-й.Президент отметил, что за семь лет АСИ стало центром притяжения деятельных людей со всей страны, которые работают в сфере передовых технологий. Важными проектами, реализуемыми Агентством, стали соревнования профессионального мастерства WorldSkills и технопарки «Кванториум» для школьников.Одна из центральных тем, на которую попросил обратить внимание глава государства, - реализация профориентационного проекта «Билет в будущее».- Опираясь на предпринимателей на местах, необходимо продолжить работу по созданию благоприятного делового климата в субъектах Федерации. В рамках национальной предпринимательской инициативы мы существенно обновили законодательство, сняли многие избыточные барьеры. Но здесь важно постоянно двигаться вперед. Вот сейчас только у меня была встреча с женщинами-предпринимателями, они совершенно конкретные вопросы ставили и абсолютно практические, которые нам нужно решать, - поставил задачу Владимир Путин.В качестве примера успешной работы АСИ президенту представили проект, реализуемый предпринимателями в Самарской области. Наш регион стал первым в России, в котором интернет-кабели начали прокладывать по обочинам дорог. Таких линий уже 187 километров.Врио губернатора Дмитрий Азаров заявил, что наш регион активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив по самым разным направлениям деятельности.- Продуктивно работает «Нейронет». Самарский государственный медицинский университет по этому рейтингу занял первое место среди почти 40 вузов России. СамГМУ реализует 15 инновационных проектов. Некоторые из них уникальны, - подчеркнул глава региона.Он добавил, что сейчас одно из основных направлений работы региональных властей - повышение инвестиционной привлекательности Самарской области.В заключение выступления Дмитрий Азаров высказал пожелание по включению нашего региона в качестве пилотного в профориентационный проект для школьников «Вперед, в будущее».- Самарская область уже имеет такой опыт. У нас в школах успешно прошли проекты по обучению робототехнике и новым технологиям, - отметил он.