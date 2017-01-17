Автопарк региональной ГИБДД пополнился 50 новыми автомобилями
В их числе 14 автомобилей «Лада Веста», 16 «Лада Гранта», 9 «Тойота Камри» и 11 автомобилей «Шкода Октавия». Автоинспекторы в Самаре получат 10 отечественных авто и одну иномарку.
Спецтранспорт был закуплен для территориальных подразделений Госавтоинспекции региона на выделенные из облбюджета 56,7 млн рублей в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014–2025 годы».
Полученные автомобили имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади авто, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями. Полученный транспорт будет использоваться сотрудниками ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения, а также сопровождений объектов государственной охраны и несения службы на дорогах области.
Ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам полиции вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он отметил, что впервые за последние годы для дорожной полиции приобретено такое количество спецтехники.
- Вам передано 50 спецавтомобилей для поддержания порядка на дорогах региона и решения оперативных задач, связанных с борьбой с преступностью, - сказал Николай Меркушкин, добавив, что обновление парка техники является результатом сотрудничества областного правительства области и регионального управления МВД.
Напомним, на прошлой неделе автопарк сельских школ и медучреждений Самарской области также пополнился новым автотранспортом.
Спецтранспорт был закуплен для территориальных подразделений Госавтоинспекции региона на выделенные из облбюджета 56,7 млн рублей в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014–2025 годы».
Полученные автомобили имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади авто, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями. Полученный транспорт будет использоваться сотрудниками ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения, а также сопровождений объектов государственной охраны и несения службы на дорогах области.
Ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам полиции вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он отметил, что впервые за последние годы для дорожной полиции приобретено такое количество спецтехники.
- Вам передано 50 спецавтомобилей для поддержания порядка на дорогах региона и решения оперативных задач, связанных с борьбой с преступностью, - сказал Николай Меркушкин, добавив, что обновление парка техники является результатом сотрудничества областного правительства области и регионального управления МВД.
Напомним, на прошлой неделе автопарк сельских школ и медучреждений Самарской области также пополнился новым автотранспортом.
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