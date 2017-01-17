На службу самарской полиции поступят 50 новых авто
Ключи от новых служебных автомобилей марок Тойота Камри, Шкода Октавиа, Лада Веста и Лада Гранта сотрудникам полиции вручит губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Торжественная передача машин состоится завтра, 17 января.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, полученный транспорт будет использоваться сотрудниками региональной ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении сопровождений объектов государственной охраны и несении службы на дорогах Самарской области.
Будущие служебные автомобили оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади авто, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, полученный транспорт будет использоваться сотрудниками региональной ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении сопровождений объектов государственной охраны и несении службы на дорогах Самарской области.
Будущие служебные автомобили оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади авто, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями.
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