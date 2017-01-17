На службу самарской полиции поступят 50 новых авто

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, полученный транспорт будет использоваться сотрудниками региональной ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении сопровождений объектов государственной охраны и несении службы на дорогах Самарской области.Будущие служебные автомобили оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади авто, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями.