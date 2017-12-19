48 человек из Самарской области участвуют в конкурсе "Лидеры России"

Самара стала одним из центров проведения Всероссийского конкурса «Лидеры России». Он организован по поручению президента Владимира Путина, чтобы выявлять талантливых управленцев и дать им возможность для реализации. Оператор конкурса - Российская академия народного хозяйства и государственной службы. В Самаре на площадке отеля Holiday Inn прошел полуфинал Приволжского федерального округа.



Золотой резерв



- Подобных конкурсов больше нет, это инновационный продукт. Уникальный проект как по тому, что его инициировал глава государства, так и по масштабу, - сказал ректор академии Владимир Мау на открытии полуфинала, которое состоялось в минувшую субботу. - Изначально рассчитывали на 10 - 30 тысяч заявок, но в общей сложности поступило почти 200 тысяч. После заочных испытаний в полуфиналы по всей стране прошли 2,5 тысячи человек.



Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность создания открытого кадрового резерва, что как раз и делает конкурс «Лидеры России»:



- Здесь молодые профессионалы могут в честной конкурентной борьбе доказать, что именно их идеи будут наиболее полезны для блага страны. Рад тому, что конкурс помогает выявить управленцев, которые уже успешно реализуют проекты на территории региона. Мы обсудим перспективы их работы с каждым из участников от Самарской области.



Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан зачитал приветствие от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Он уточнил, что в конкурсе от округа приняли участие более 30 тысяч жителей.



В полуфинал по ПФО, что состоялся одновременно в Самаре и Нижнем Новгороде, отобрали 300 человек. Чуть более половины - собственники бизнеса и руководители высшего звена. ПФО лидирует среди других округов по числу управленцев из сферы образования, IT и науки (15%), а также по количеству менеджеров промышленных предприятий (19%).



10 лет тому вперед



Большой интерес у участников конкурса вызвала дискуссия экспертов «Портрет современного лидера: на кого рассчитываем в ближайшие 10 лет?».



Владимир Мау подчеркнул, что уже сейчас мы живем в мире фантастических скоростей и темпы ускоряются. Лидерам, по его словам, придется столкнуться с такими вызовами, как неопределенность, невыполнимость долгосрочных планов, и понять, что передовыми теперь стали не отрасли, а технологии.



Советник Президента РФ Владимир Толстой сделал акцент на широте взглядов руководителя:



- Многие думают, что достаточно проявить лидерские способности, психологическую устойчивость. Но наш век требует высококультурных управленцев, людей широких взглядов, умеющих направить свою энергию на созидание и ни в коем случае не на разрушение.



Он посоветовал будущим лидерам быть дерзкими, но не наглыми, уверенными, а не самоуверенными, думать о себе, но больше об окружающих.



Президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик подчеркнул большую роль наставничества:



- Развиваться всегда проще рядом с тем, кто может выступать ориентиром. Дополнит твою компетенцию, поможет сформировать правильную стратегию.



Дмитрий Азаров уверен, что истинный лидер немыслим без профессионализма, патриотизма, ответственности и команды.



По мнению главного редактора газеты «Комсомольская правда», члена наблюдательного совета конкурса Владимира Сунгоркина, для будущих лидеров важно обеспечить эффективность социальных лифтов.



- Наше состязание идет по-честному. Оно показывает, что карьерные лифты можно построить так, чтобы молодые кадры приходили в структуры управления благодаря своим талантам и профессиональным качествам, - сказал эксперт.



Самопознание



На протяжении трех дней 142 полуфиналиста из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей показывали свои возможности, делились опытом, набирались знаний у гостей конкурса - известных управленцев. Участников полуфинала оценивали по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Участники выполняли задания индивидуально и работали в коллективах. Сергей Бурцев, уже несколько лет возглавляющий Самарский дом молодежи, назвал конкурс очень серьезным испытанием.



- Тем он и ценен. Каждое задание позволяет понять, что ты многого еще не знаешь, что есть куда расти, - сказал он. - Быть все время в развитии - крайне важно для человека, ведущего за собой других.



В понедельник Азаров посетил заключительную часть полуфинала. Он встретился с участниками от Самарской области, обсудил с ними идеи совместной работы. Глава региона предложил заложить коммуникационную площадку для взаимодействия всех полуфиналистов Приволжского федерального округа.



- Мы можем устроить проектную конкуренцию между командами из разных регионов. Везде есть успешный опыт: у одних в социальной сфере, в благоустройстве, в развитии предпринимательства, у других созданы условия для прорывных идей в экономике. Мы предложим вам задачи, над которыми надо работать вместе, - сказал Азаров.



Конкурсные задания в Самаре прошли 142 управленца из ПФО. Самая представительная команда - 48 человек - от нашей области. В финал попадут 30 управленцев от округа, набравшие наилучшие результаты. Их определят в январе. Еще несколько человек смогут пройти по федеральному рейтингу после того, как станут известны итоги всех полуфиналов. Итоги конкурса подведут в феврале, в нем примут участие 300 лучших управленцев со всей России. Им обещаны образовательные гранты по миллиону рублей. Кроме того, у победителей будет возможность в течение года получать консультации наставников из числа лидеров российского бизнеса и сферы государственного управления.