Темы
8 июня 2018
437
О взаимной любви, еде и торжествах
25 мая 2018
498
Одна из двух европейских команд, которые приедут в наш город на групповом этапе. Датчане в...
29 марта 2018
610
В России и в Самаре этим летом ожидается нашествие колумбийцев. Los cafeteros скупили уже более...
30 декабря 2017
3371
2
Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию...
23 декабря 2017
2410
1
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
17 декабря 2017
2138
2
Сейчас, в преддверии Нового года, одна из самых интересных улиц Самары - Рабочая. Теперь...
17 августа 2017
2028
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 августа 2017
4011
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
10 июня 2017
2722
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
21 декабря 2017
1980
Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
14 декабря 2017
2208
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
30 ноября 2017
2501
1
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
4 июня 2018
351
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
27 мая 2018
877
Как открытое в 1880 году в Самаре реальное училище знаменитым на всю страну стало.
20 мая 2018
592
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
11 апреля 2018
711
Они будут разбиты на Красноармейском и Маяковском спусках. Об этом сообщает департамент...
3 апреля 2018
715
Большая часть из них будет жить в гостиницах и на базах отдыха.
25 мая 2017
2545
Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания...
11 июня 2017
3077
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
11 мая 2017
2326
Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории...
30 апреля 2017
2608
2
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
3 октября 2017
2336
7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет...
6 мая 2017
2290
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко:...
4 марта 2017
2471
В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими...
9 июня 2018 , 18:05
56
Заявки подали свыше 12 тысяч человек. Конкурс составил шесть человек на место.
9 июня 2018 , 16:32
291
У него отсутствовали документы на хищное животное, а сама рысь осенью прошлого года сбежала из...
9 июня 2018 , 13:31
198
Самые заметные новости недели с 4 по 9 июня, по версии sgpress.ru . ...
9 июня 2018 , 15:14
135
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
9 июня 2018 , 12:29
213
На тротуары уложили плитку, рядом установили новые фонари.
9 июня 2018 , 12:27
173
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начнет поэтапное внедрение в сферу...
9 июня 2018 , 17:29
113
Киноленты представят на суд зрителей 20 июня, накануне игры между сборной с "зеленого...
9 июня 2018 , 12:16
310
Демонтаж конструкций начался в субботу, 9 июня.
9 июня 2018 , 11:29
227
Главная новость межсезонья - ветеран «Крыльев Советов» Иван Таранов после...
9 июня 2018 , 11:07
193
В пресс-центре «СГ» состоялась встреча, посвященная открытию в Самарском отделении...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7039
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5399
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4142
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2458
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2335
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
9 июня 2018
135
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
11 мая 2018
502
Проект разработали в Самарском государственном университете путей сообщения.
11 мая 2018
673
Новый график движения начал действовать в пятницу, 11 мая.
11 мая 2018
553
Как далеко может зайти цифровизация современного общества, и какими последствиями это нам...
11 мая 2018
593
Схему движения маршрута изменили с пятницы, 11 мая.