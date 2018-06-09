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Темы

За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
За кого болеть на ЧМ-2018. Другая Сербия
8 июня 2018
437
За кого болеть на ЧМ-2018. Другая Сербия
О взаимной любви, еде и торжествах
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Дания – страна бутербродов и дружелюбных викингов
25 мая 2018
498
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Дания – страна бутербродов и дружелюбных викингов
Одна из двух европейских команд, которые приедут в наш город на групповом этапе. Датчане в...
За кого болеть на ЧМ-2018. Колумбия – страна турникменов и кофе
29 марта 2018
610
За кого болеть на ЧМ-2018. Колумбия – страна турникменов и кофе
В России и в Самаре этим летом ожидается нашествие колумбийцев. Los cafeteros скупили уже более...
Час пешком
Час пешком. Пять веков в 11 остановках
30 декабря 2017
3371
2
Час пешком. Пять веков в 11 остановках
Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию...
Час пешком. Пионерская - переулочная
23 декабря 2017
2410
1
Час пешком. Пионерская - переулочная
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Час пешком. Улица Рабочая и Шостаковича
17 декабря 2017
2138
2
Час пешком. Улица Рабочая и Шостаковича
Сейчас, в преддверии Нового года,  одна из самых интересных улиц Самары - Рабочая. Теперь...
Самарская экспедиция
Путеводитель. Степными дорогами на юг
17 августа 2017
2028
Путеводитель. Степными дорогами на юг
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Путеводитель. Шигонский район в объективе
2 августа 2017
4011
2
 
Путеводитель. Шигонский район в объективе "Самарской экспедиции"
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Путеводитель. В поисках орхидеи
10 июня 2017
2722
Путеводитель. В поисках орхидеи
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
Самарские усадьбы: время возрождения
В Самаре отреставрировали фасад усадьбы Саниных
21 декабря 2017
1980
В Самаре отреставрировали фасад усадьбы Саниных
Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
14 декабря 2017
2208
В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
На гостевом маршруте ЧМ-2018 в Самаре отреставрировали усадьбу Марии Рафаиловой
30 ноября 2017
2501
1
На гостевом маршруте ЧМ-2018 в Самаре отреставрировали усадьбу Марии Рафаиловой
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
Исторические версии
Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 3
4 июня 2018
351
Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 3
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 2
27 мая 2018
877
Исторические версии. О выпускниках реального училища. Часть 2
Как открытое в 1880 году в Самаре реальное училище знаменитым на всю страну стало.
Исторические версии. Как открывали реальное училище. Часть 1
20 мая 2018
592
Исторические версии. Как открывали реальное училище. Часть 1
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
ЧМ-2018
Этим летом в Самаре появятся «футбольные» клумбы
11 апреля 2018
711
Этим летом в Самаре появятся «футбольные» клумбы
Они будут разбиты на Красноармейском и Маяковском спусках. Об этом сообщает департамент...
Самара и Тольятти смогут одновременно принять около 30 тысяч болельщиков во время ЧМ-2018
3 апреля 2018
715
Самара и Тольятти смогут одновременно принять около 30 тысяч болельщиков во время ЧМ-2018
Большая часть из них будет жить в гостиницах и на базах отдыха. 
Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары
25 мая 2017
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Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары
Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания...
Самарский характер
Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
11 июня 2017
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Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
11 мая 2017
2326
«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории...
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
30 апреля 2017
2608
2
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
  Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
Куйбышев - запасная столица
Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
3 октября 2017
2336
Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
  7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет...
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
6 мая 2017
2290
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко:...
Пацаны шли на фронт. Трудовой
4 марта 2017
2471
Пацаны шли на фронт. Трудовой
В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими...
Лента новостей
9 июня 2018 , 18:05
56
Завершён приём заявок на молодёжный форум ПФО «iВолга»
Заявки подали свыше 12 тысяч человек. Конкурс составил шесть человек на место.
9 июня 2018 , 16:32
291
Самарцу запретили держать в квартире сибирскую рысь
У него отсутствовали документы на хищное животное, а сама рысь осенью прошлого года сбежала из...
9 июня 2018 , 13:31
198
Главное за неделю в Самаре
Самые заметные новости недели с 4 по 9 июня, по версии  sgpress.ru .  ...
9 июня 2018 , 15:14
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Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
9 июня 2018 , 12:29
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В Самаре привели в порядок парковку и прогулочную зону у музея Алабина
На тротуары уложили плитку, рядом установили новые фонари.
9 июня 2018 , 12:27
173
ФСК ЕЭС запускает систему для цифрового проектирования энергообъектов отрасли
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начнет поэтапное внедрение в сферу...
9 июня 2018 , 17:29
113
Во время ЧМ-2018 в Самаре покажут лучшие короткометражки Австралии
Киноленты представят на суд зрителей 20 июня, накануне игры между сборной с "зеленого...
9 июня 2018 , 12:16
310
На улице Ивана Булкина убирают незаконные гаражи
Демонтаж конструкций начался в субботу, 9 июня. 
9 июня 2018 , 11:29
227
Несколько игроков основного состава покидают «Крылья Советов»
Главная новость межсезонья - ветеран «Крыльев Советов» Иван Таранов после...
9 июня 2018 , 11:07
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Выставку музея актуального реализма можно посетить бесплатно
В пресс-центре «СГ» состоялась встреча, посвященная открытию в Самарском отделении...
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В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
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В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
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"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
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В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в
28 мая 2018
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В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
В Самаре прошел фестиваль прессы
27 мая 2018
2335
1
В Самаре прошел фестиваль прессы
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
135
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области тестируют интерактивную карту для чиновников
11 мая 2018
502
В Самарской области тестируют интерактивную карту для чиновников
Проект разработали в Самарском государственном университете путей сообщения.  
Изменилось расписание судов из Самары до Гавриловой поляны
11 мая 2018
673
Изменилось расписание судов из Самары до Гавриловой поляны
Новый график движения начал действовать в пятницу, 11 мая.
Киноизмышлизм. «Анон» - покувыркались и забыли (16+)
11 мая 2018
553
Киноизмышлизм. «Анон» - покувыркались и забыли (16+)
Как далеко может зайти цифровизация современного общества, и какими последствиями это нам...
Автобусы №47 теперь ездят до «Юнгородка»
11 мая 2018
593
Автобусы №47 теперь ездят до «Юнгородка»
Схему движения маршрута изменили с пятницы, 11 мая.
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