Темы
30 декабря 2017
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Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию...
23 декабря 2017
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Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
17 декабря 2017
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Сейчас, в преддверии Нового года, одна из самых интересных улиц Самары - Рабочая. Теперь...
17 августа 2017
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«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 августа 2017
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«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
10 июня 2017
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«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
21 декабря 2017
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Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
14 декабря 2017
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Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
30 ноября 2017
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Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
26 декабря 2017
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В России в начале ХХ века Новый год считался второстепенным праздником по сравнению с...
23 декабря 2017
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Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
16 декабря 2017
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Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
25 мая 2017
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Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания...
13 мая 2017
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Самарская гильдия поваров продолжает отбирать рецепты к главному спортивному событию 2018 года....
12 мая 2017
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В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
11 июня 2017
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В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
11 мая 2017
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Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории...
30 апреля 2017
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Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
3 октября 2017
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7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет...
6 мая 2017
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Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко:...
4 марта 2017
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В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими...
7 января 2018 , 13:02
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В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не...
7 января 2018 , 11:45
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В конце 2017 года на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету...
7 января 2018 , 10:05
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Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового...
6 января 2018 , 20:28
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Где берут мясо для самарских гамбургеров, и как выглядит человек, проведший полжизни в «Макдоналдсе»
Фаст-фуд - «быстрая еда», популярный сейчас вид питания. Конкуренцию ему может...
6 января 2018 , 15:21
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Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
6 января 2018 , 13:10
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Они состоятся в воскресенье, 7 января, в 14:00 на площади Куйбышева в сквере на...
6 января 2018 , 10:33
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Sgpress.ru подготовил фотообзор того, как изменился наш город к новогодним праздникам.
5 января 2018 , 20:17
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Об этом стало известно в пятницу, 5 января, во время совещания, посвящённого вопросам...
5 января 2018 , 16:01
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В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018 , 15:52
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Многие считают Самару городом «пива и мясоедов» . Но все мы знаем, что...
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30 декабря 2017
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"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
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Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
4 января 2018
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Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
6 января 2018
2109
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
27 декабря 2017
2021
Это связано с аварией на водоводе.
6 января 2018
2109
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2251
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
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В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
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Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
25 декабря 2017
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Об этом сообщает Приволжское УГМС.