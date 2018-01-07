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Главная/Темы

Темы

Час пешком
Час пешком. Пять веков в 11 остановках
30 декабря 2017
1434
Час пешком. Пять веков в 11 остановках
Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию...
Час пешком. Пионерская - переулочная
23 декабря 2017
705
1
Час пешком. Пионерская - переулочная
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Час пешком. Улица Рабочая и Шостаковича
17 декабря 2017
534
1
Час пешком. Улица Рабочая и Шостаковича
Сейчас, в преддверии Нового года,  одна из самых интересных улиц Самары - Рабочая. Теперь...
Самарская экспедиция
Путеводитель. Степными дорогами на юг
17 августа 2017
719
Путеводитель. Степными дорогами на юг
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Путеводитель. Шигонский район в объективе
2 августа 2017
2420
2
 
Путеводитель. Шигонский район в объективе "Самарской экспедиции"
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Путеводитель. В поисках орхидеи
10 июня 2017
1242
Путеводитель. В поисках орхидеи
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
Самарские усадьбы: время возрождения
В Самаре отреставрировали фасад усадьбы Саниных
21 декабря 2017
482
В Самаре отреставрировали фасад усадьбы Саниных
Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
14 декабря 2017
672
В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
На гостевом маршруте ЧМ-2018 в Самаре отреставрировали усадьбу Марии Рафаиловой
30 ноября 2017
757
На гостевом маршруте ЧМ-2018 в Самаре отреставрировали усадьбу Марии Рафаиловой
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
Исторические версии
Как отмечали зимние праздники в дореволюционной Самаре
26 декабря 2017
485
Как отмечали зимние праздники в дореволюционной Самаре
  В России в начале ХХ века Новый год считался второстепенным праздником по сравнению с...
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть пятая
23 декабря 2017
512
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть пятая
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть четвертая
16 декабря 2017
638
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть четвертая
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
ЧМ-2018
Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары
25 мая 2017
1136
Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары
Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания...
Чем накормят гостей ЧМ-2018 в Самаре
13 мая 2017
1761
Чем накормят гостей ЧМ-2018 в Самаре
Самарская гильдия поваров продолжает отбирать рецепты к главному спортивному событию 2018 года....
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
12 мая 2017
2274
2
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
Самарский характер
Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
11 июня 2017
1376
Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
11 мая 2017
864
«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории...
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
30 апреля 2017
1183
2
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
  Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
Куйбышев - запасная столица
Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
3 октября 2017
853
Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
  7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет...
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
6 мая 2017
859
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко:...
Пацаны шли на фронт. Трудовой
4 марта 2017
1073
Пацаны шли на фронт. Трудовой
В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими...
Лента новостей
7 января 2018 , 13:02
1215
Как живут бездомные животные в самарских приютах
В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не...
7 января 2018 , 11:45
594
Своими глазами: как на Жигулевской ГЭС воду превращают в электричество
В конце 2017 года на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету...
7 января 2018 , 10:05
867
Какой стала новогодняя Самара. Продолжение
Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового...
6 января 2018 , 20:28
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Где берут мясо для самарских гамбургеров, и как выглядит человек, проведший полжизни в «Макдоналдсе»
Фаст-фуд - «быстрая еда», популярный сейчас вид питания. Конкуренцию ему может...
6 января 2018 , 15:21
2109
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
6 января 2018 , 13:10
513
В Самаре на Рождество пройдут праздничные гулянья
  Они состоятся в воскресенье, 7 января, в 14:00 на площади Куйбышева в сквере на...
6 января 2018 , 10:33
804
Какой стала новогодняя Самара
Sgpress.ru подготовил фотообзор того, как изменился наш город к новогодним праздникам. 
5 января 2018 , 20:17
651
В январе этого года 70 дольщиков получат ключи от квартир в доме на улице Братьев Коростелевых
Об этом стало известно в пятницу, 5 января, во время совещания, посвящённого вопросам...
5 января 2018 , 16:01
1554
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018 , 15:52
1490
 
Самара - город рыбный
Многие считают Самару городом «пива и мясоедов» . Но все мы знаем, что...
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Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
2512
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2251
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
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Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
В Самаре ограничат движение по Ново-Садовой в районе Постникова оврага
27 декабря 2017
2021
В Самаре ограничат движение по Ново-Садовой в районе Постникова оврага
Это связано с аварией на водоводе.
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2109
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
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4 января 2018
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Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
857
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
628
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
25 декабря 2017
918
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
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