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Главная/Темы

Темы

Час пешком
Час пешком. Пять веков в 11 остановках
30 декабря 2017
1494
1
Час пешком. Пять веков в 11 остановках
Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию...
Час пешком. Пионерская - переулочная
23 декабря 2017
727
1
Час пешком. Пионерская - переулочная
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Час пешком. Улица Рабочая и Шостаковича
17 декабря 2017
557
1
Час пешком. Улица Рабочая и Шостаковича
Сейчас, в преддверии Нового года,  одна из самых интересных улиц Самары - Рабочая. Теперь...
Самарская экспедиция
Путеводитель. Степными дорогами на юг
17 августа 2017
726
Путеводитель. Степными дорогами на юг
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Путеводитель. Шигонский район в объективе
2 августа 2017
2433
2
 
Путеводитель. Шигонский район в объективе "Самарской экспедиции"
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Путеводитель. В поисках орхидеи
10 июня 2017
1249
Путеводитель. В поисках орхидеи
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
Самарские усадьбы: время возрождения
В Самаре отреставрировали фасад усадьбы Саниных
21 декабря 2017
518
В Самаре отреставрировали фасад усадьбы Саниных
Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
14 декабря 2017
708
В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
На гостевом маршруте ЧМ-2018 в Самаре отреставрировали усадьбу Марии Рафаиловой
30 ноября 2017
799
На гостевом маршруте ЧМ-2018 в Самаре отреставрировали усадьбу Марии Рафаиловой
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
Исторические версии
Как отмечали зимние праздники в дореволюционной Самаре
8 января 2018
824
Как отмечали зимние праздники в дореволюционной Самаре
В России в начале ХХ века Новый год считался второстепенным праздником по сравнению с...
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть пятая
23 декабря 2017
533
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть пятая
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть четвертая
16 декабря 2017
655
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть четвертая
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
ЧМ-2018
Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары
25 мая 2017
1143
Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары
Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания...
Чем накормят гостей ЧМ-2018 в Самаре
13 мая 2017
1773
Чем накормят гостей ЧМ-2018 в Самаре
Самарская гильдия поваров продолжает отбирать рецепты к главному спортивному событию 2018 года....
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
12 мая 2017
2295
2
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
Самарский характер
Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
11 июня 2017
1389
Почему до сих пор не найдены останки летчика Вадима Фадеева
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
11 мая 2017
880
«Головокружительная» карьера на Безымянке. Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории...
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
30 апреля 2017
1196
2
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
  Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
Куйбышев - запасная столица
Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
3 октября 2017
865
Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
  7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет...
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
6 мая 2017
868
Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко:...
Пацаны шли на фронт. Трудовой
4 марта 2017
1080
Пацаны шли на фронт. Трудовой
В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими...
Лента новостей
11 января 2018 , 17:31
116
Выбираем одеяло для комфортного сна
Покупка одеяла сопряжена для большинства потребителей с выбором, прежде всего, материала...
11 января 2018 , 16:45
460
Найденный на улице в Самаре младенец скончался в больнице
  Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об...
11 января 2018 , 16:09
228
В Самаре обнаружили младенца, завернутого в пакет
В четверг, 11 января, около 4:00 в полицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице...
11 января 2018 , 16:01
295
Опорные конструкции стадиона «Самара Арена» соответствуют всем нормам безопасности
В четверг, 11 января, строящийся в Самаре стадион «Самара Арена» посетила рабочая...
11 января 2018 , 14:40
169
Сотрудников Росгвардии будут обучать иностранным языкам для общения с болельщиками во время ЧМ-2018
По словам начальника управления Росгвардии по Самарской области Александра  Эсауленко,...
11 января 2018 , 13:32
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В Самарской области на время ЧМ-2018 закроют оружейные магазины и запретят охоту
Сейчас в регионе владельцами 143 тысяч единиц гражданского оружия являются 82 тысячи человек.
11 января 2018 , 13:19
231
 
В Самарской области уничтожили более полутора тысяч игорных компьютеров и аппаратов
  За минувший год следователи возбудили более 60 уголовных дел по фактам незаконной...
11 января 2018 , 13:01
182
На весенних каникулах школьники смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%
Она действует для детей от 10 до 17 лет.
11 января 2018 , 12:39
265
За кого болеть на ЧМ-2018. Коста-Рика – из Самары в Самару
Мы начинаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре. В них мы расскажем...
11 января 2018 , 11:59
267
Президенту России Владимиру Путину понравилось сочинение школьника из Самарской области
В четверг, 11 января, глава государства встретится с учеником из Тольятти.
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Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
2765
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2728
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2384
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Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2380
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2728
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2380
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
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Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
1003
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
761
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
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