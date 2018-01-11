Темы
30 декабря 2017
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Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию...
23 декабря 2017
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Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
17 декабря 2017
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Сейчас, в преддверии Нового года, одна из самых интересных улиц Самары - Рабочая. Теперь...
17 августа 2017
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«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 августа 2017
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«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
10 июня 2017
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«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных...
21 декабря 2017
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Два года продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
14 декабря 2017
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Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
30 ноября 2017
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Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской...
8 января 2018
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В России в начале ХХ века Новый год считался второстепенным праздником по сравнению с...
23 декабря 2017
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Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
16 декабря 2017
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Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
25 мая 2017
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Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания...
13 мая 2017
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Самарская гильдия поваров продолжает отбирать рецепты к главному спортивному событию 2018 года....
12 мая 2017
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В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
11 июня 2017
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В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив, что до сих пор не...
11 мая 2017
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Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории...
30 апреля 2017
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Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
3 октября 2017
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7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет...
6 мая 2017
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Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии
В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко:...
4 марта 2017
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В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими...
11 января 2018 , 17:31
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Покупка одеяла сопряжена для большинства потребителей с выбором, прежде всего, материала...
11 января 2018 , 16:45
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Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об...
11 января 2018 , 16:09
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В четверг, 11 января, около 4:00 в полицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице...
11 января 2018 , 16:01
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В четверг, 11 января, строящийся в Самаре стадион «Самара Арена» посетила рабочая...
11 января 2018 , 14:40
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По словам начальника управления Росгвардии по Самарской области Александра Эсауленко,...
11 января 2018 , 13:32
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Сейчас в регионе владельцами 143 тысяч единиц гражданского оружия являются 82 тысячи человек.
11 января 2018 , 13:19
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За минувший год следователи возбудили более 60 уголовных дел по фактам незаконной...
11 января 2018 , 13:01
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Она действует для детей от 10 до 17 лет.
11 января 2018 , 12:39
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Мы начинаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре. В них мы расскажем...
11 января 2018 , 11:59
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В четверг, 11 января, глава государства встретится с учеником из Тольятти.
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30 декабря 2017
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"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
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Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
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После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
4 января 2018
2384
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Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
6 января 2018
2380
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
8 января 2018
2728
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2380
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2384
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
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В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
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Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.