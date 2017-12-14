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«Крылья Советов» получат дополнительную финансовую поддержку в этом году

В четверг, 14 декабря, Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет 2017 года.
 
В соответствии с изменениями, дополнительную финансовую поддержку в этом году получат самарские спортивные команды. До конца года хоккейной команде «Лада» Тольятти перечислят 148 миллионов рублей, футбольному клубу «Крылья Советов» - 111 миллионов рублей, волейбольной команде «Нова» - 25 миллионов рублей, баскетбольному клубу «Самара» - 20 миллионов рублей, гандбольной тольяттинской «Ладе» - 4 миллиона рублей.
Дата: 14 декабря 2017 , 14:46
165
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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