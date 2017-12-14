«Крылья Советов» получат дополнительную финансовую поддержку в этом году

В соответствии с изменениями, дополнительную финансовую поддержку в этом году получат самарские спортивные команды. До конца года хоккейной команде «Лада» Тольятти перечислят 148 миллионов рублей, футбольному клубу «Крылья Советов» - 111 миллионов рублей, волейбольной команде «Нова» - 25 миллионов рублей, баскетбольному клубу «Самара» - 20 миллионов рублей, гандбольной тольяттинской «Ладе» - 4 миллиона рублей.