«Крылья Советов» получат дополнительную финансовую поддержку в этом году
В четверг, 14 декабря, Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет 2017 года.
В соответствии с изменениями, дополнительную финансовую поддержку в этом году получат самарские спортивные команды. До конца года хоккейной команде «Лада» Тольятти перечислят 148 миллионов рублей, футбольному клубу «Крылья Советов» - 111 миллионов рублей, волейбольной команде «Нова» - 25 миллионов рублей, баскетбольному клубу «Самара» - 20 миллионов рублей, гандбольной тольяттинской «Ладе» - 4 миллиона рублей.
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