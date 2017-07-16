Мастер спорта по велоспорту Борис Шухов: «Дело не в количестве завоеванных личных медалей, а в самом примере»

- Да вы скоро станете автором целого собрания сочинений, - улыбнулся я, увидев толстенные мемуары олимпийского велоджигита и поэтический сборник, выпущенный совсем недавно к знаменательной дате.

За словом Борис Хабалович, как всегда, в карман не лезет.

- Не знаю, какой из меня получился бы писатель, но в велоспорте я все-таки чего-то добился. Хотя зуд сочинительства во мне был с рождения. Еще пацаном, с седьмого класса, начал писать стихи. Родители мое увлечение одобряли. Стихи вроде бы получались неплохие, их печатали даже в столичных газетах и журналах. И потому родители согласились с моим желанием после десятилетки поступать в литературный институт. Местная писательская организация дала туда направление. Приехал в столицу, будучи уже мастером спорта, с приятелем Александром Токмаковым, тоже велосипедистом, впоследствии известным самарским спортсменом. Долго стояли на перроне, размышляя, куда податься. И все же Саша меня убедил: «Поехали за компанию в Малаховку. Станешь тренером, а писательство от тебя никуда не уйдет».

Каково же было удивление родителей, когда однажды я привез им диплом об окончании института физкультуры. Они искренне думали, что я учился на писателя. Мне это сошло с рук. К тому времени я был уже чемпионом мира по велоспорту. Теперь вот наверстываю упущенное. Взялся на пенсии за перо. Выпустил три книжки, еще одна на подходе.

- Вам и белая бурка очень к лицу, Борис Хабалович.

- Так моя фамилия в переводе с кабардинского означает «табунщик». Это по версии моего отца - военного топографа Хабалы Бубовича. Во все времена на Кавказе профессия табунщика была почетной и уважаемой. Так что гены предков до сих пор влияют на мою судьбу. Велоспорт, табун, велоджигит - в этом, согласитесь, много общего. Черную бурку табунщики надевали на время работы, белую с расшитыми отворотами - по большим праздникам. У меня их целая коллекция. Не меньшая ценность - коллекция кинжалов. Они тоже, как и олимпийские медали, разные по своему значению.

- К такому богатому арсеналу бурок и кинжалов не хватает только коня…

- Джигитом я себя никогда не ощущал. На коня садился только пару раз и быстро понял, что этот спорт не для меня. Хотя все мои сверстники в Нальчике им бредили. Я к тому времени оседлал другого коня, железного, и нисколько об этом не жалею. Да и бурку надевал только раз - в детстве. Нетипичный я кабардинец. Наверное, потому, что родился и долгое время жил на Украине. Велоспортом начал заниматься во Львове, там служил отец. Однажды мой друг Толя Титов приехал во двор на настоящем гоночном велосипеде. По тем временам это было сродни скафандру космонавта. Увидев, я загорелся стать гонщиком. С этого и пошло-поехало… Когда отца демобилизовали из армии, мы переехали на его историческую родину - в Нальчик. К тому времени я уже кое-что умел. В середине 60-х годов у меня состоялся разговор с родоначальником велоспорта в тогдашнем Куйбышеве Владимиром Петровым. Он пригласил меня на берега Волги, о чем сейчас нисколько не жалею.

- Вы перебрались из Нальчика в Куйбышев уже в ранге чемпиона мира. И здесь стали победителем Олимпийских игр. Помните, как вас встречали в Курумоче с золотой медалью?

- Никакой помпы. Все было прозаично. Встречали только спортивные чиновники и друзья. И желание было только одно - отлежаться, отоспаться, элементарно отдохнуть и вытянуть ноги. После сумасшедших нагрузок - предолимпийские тренировки шли по восемь часов в день (проезжали по 280 - 400 километров и за год накатывали расстояние, равное длине экватора Земли) - хотелось только спокойствия и… мороженого. Его я впервые попробовал только после олимпийской победы. Семечки, мороженое и многое другое - даже лишний стакан воды - были под строжайшим запретом.

- Всем известны ваши высочайшие достижения. Гордость спортивного Куйбышева. Даже приглашали в профессионалы - в велоклуб «Барселона». Учитывая заслуги, руководство губернии предложило вам возглавить единственную в то время областную школу высшего спортивного мастерства. А потом вдруг Шухов неожиданно покинул берега Волги и уехал в родную Кабарду…

- В Москве меня уговорили возглавить республиканское спортобщество «Спартак». Обещали, как всегда бывает, золотые горы, а на деле я столкнулся с большими проблемами. Львиная доля бюджета уходила на местную футбольную команду мастеров. Пришлось вникать в нюансы. Футбольная кухня меня, мягко говоря, разочаровала. Я понял, что совершил ошибку. Через год вернулся в Куйбышев на свое прежнее место, в кресло директора ШВСМ. Потом возглавил специализированную ШВСМ-2 по велоспорту и уже оттуда отправился покорять Север - трудился председателем спортклуба газовиков в Ноябрьске. В то время армейский велоцентр в Куйбышеве практически развалился. Многие в поисках лучшей доли уезжали в другие регионы. Вот недавно в Москве похоронили Владимира Петрова - родоначальника армейского велоцентра. Но дело его по-прежнему живет и развивается. Очень надеюсь, что исполнится наша давняя с ним мечта - в Самаре появится велотрек.





- В Нальчик не тянет?

- Самара давно стала для меня второй родиной. Здесь дом, семья, прекрасная дача на Кинеле. Кабарду обязательно посещаю осенью. Там проходит традиционная велогонка на мои призы. Ныне она стартует в 15-й раз. Это значит, что в республике появится очередное отремонтированное шоссе.

- Какая тут взаимосвязь?

- Самая прямая. Ежегодно велогонка проходит в разных районах республики, не только в родном Чегемском. Вот каждый раз и готовят шоссе для соревнований. Я выступаю в качестве эксперта дорожного покрытия.

- Не пора ли этот опыт распространить и в нашей губернии? «Велогонка Шухова» - звучит круто!

- Давайте сначала проведем Чемпионат мира по футболу, а потом построим велотрек. Обещания надо выполнять.

- За кого, кстати, будете болеть?

- За нашу сборную. К футболу у меня особое отношение. Я неплохо в него играл, но потом велосипед все же пересилил.

- Ваш олимпийский пример вдохновил многих…

- Со временем я понял: дело не в количестве завоеванных личных медалей, а в самом примере. Есть у меня друг Арслан Карданов - олимпийский чемпион Сиднея-2000 по греко- римской борьбе. Так он как-то признался, что всерьез занялся спортом, увидев мою фотографию в местном спорткомитете. Там организована целая галерея из снимков выдающихся спортсменов. Арслан решил быть похожим на меня и занялся борьбой. Вот что значит пример! В Самаре после меня выросло немало ярких звезд велоспорта. Золотые медали Сергея Сухорученкова и Анатолия Яркина на Олимпиаде в Москве-80 чего только стоят. Убежден, что новые шоссе, реконструированные и построенные к Чемпионату мира по футболу, а также будущий велотрек помогут нам вырастить новых велоджигитов. Готов подарить лучшему из них свою белую праздничную бурку!

Визитная карточка

Борис Шухов, заслуженный мастер спорта по велоспорту.

Родился 8 мая 1947 года в поселке Кодыма Одесской области. Велоспортом начал заниматься в 12 лет во Львове. Воспитанник спорт-клуба «Спартак» (Нальчик). С 1971 года стал выступать за СКА (Куйбышев). Участник Олимпийских игр 1968 года в командной гонке на 100 км (6-е место). В этой же дисциплине - чемпион мира (1970) и серебряный призер (1973). Чемпион СССР 1968, 1971, 1972 годов в командной шоссейной гонке, чемпион СССР 1968 года в индивидуальной шоссейной гонке на 25 км, чемпион СССР 1972 года в многодневной гонке. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР в командной гонке на 100 км.

С августа 1975 года - директор Куйбышевской комплексной ШВСМ. В 1979 году возглавил республиканский совет ДСО «Спартак» Кабардино-Балкарии. Через год вернулся в Куйбышев на прежнее место работы, а в ноябре 1980 года возглавил специализированную ШВСМ-2 по велоспорту. С сентября 1986 года - председатель спортклуба объединения «Ноябрьск-нефтегаз», где проработал 15 лет. С 2002 года на пенсии. Живет в Самаре.

Возглавляет совет ветеранов спорта Самарской области. В 1976 году окончил Грозненский институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». Награжден орденом «Знак Почета» (1972), орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (1990), медалями «За трудовое отличие» (1970) и «За трудовую доблесть» (1988). Автор трех книг стихов и прозы.