Самарские баскетболисты вошли в юношескую сборную России

Старший тренер сборной и по совместительству тренер баскетбольного клуба «Самара» Игорь Грачев пригласил 16 игроков. Практически все они знакомы самарским болельщикам по апрельскому «Финалу восьми» ДЮБЛ.

Среди кандидатов на поездку на чемпионат Европы оказались два игрока БК «Самара»: центровой Дмитрий Халдеев и разыгрывающий Дмитрий Гусенков, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Сбор в Москве продлится до 16 июня, после чего команда, как и в прошлом году, продолжит подготовку в Самаре на спортивной базе «Стара-Загора». В июле юниоры примут участие в двух международных турнирах — во Франции и Испании. На первенство Европы команда оправится 27 июля. Турнир пройдет с 29 июля по 6 августа в словацких городах Братислава и Пьештяни. На групповом этапе сборная России сыграет с Германией, Черногорией и Турцией.